MAGO: Przyszłość nie czeka w kolejce

fot. mobilna kasa samoobsługowa MAGO - Clever

Krótszy czas i atrakcyjniejsza oprawa zakupów dla klientów, szansa na lojalność oraz precyzyjne dane dla sieci - tak w skrócie można scharakteryzować zalety mobilnej kasy samoobsługowej CLEVE®, rozwiązania firmy Mago, które było jednym z hitów ostatnich targów EuroShop w Dusseldorfie.

- Wielu odwiedzających stoisko firmy z uwagą przyglądało się temu urządzeniu i pytało o jego funkcjonalność. - W świecie coraz większej dynamiki rynkowej tworzymy przełomowe rozwiązania, będące odpowiedzią na problemy współczesnego handlu. Nasze narzędzia nie tylko usprawniają pracę sklepu, ale przede wszystkim ułatwiają codzienne zakupy klientom. Jednym z nich jest mobilna kasa samoobsługowa CLEVE® – mówi Tomasz Dwojak, dyrektor pionu komercji Grupy MAGO.

Jak informuje firma Mago CLEVE® to połączenie kasy samoobsługowej i wózka sklepowego. Urządzenie wyposażone jest w kilka innowacyjnych technologii: komputer z dotykowym ekranem, który służy jako interfejs graficzny, skaner, wbudowany w rączkę wózka i umożliwiający odczyt kodów EAN i QR oraz certyfikowaną wagę. Ponadto wyposażony jest w system oświetlenia LED, który pełni funkcję użytkową – informuje o aktualnym statusie kasy i trybie, w którym działa. Obsługa mobilnej kasy samoobsługowej została maksymalnie uproszczona. Wszystko po to, aby cały proces zakupów i płatności był krótki i wygodny. Urządzenie może być powiązane z aplikacją konkretnej sieci handlowej.

Michał Pajączek manager ds. nowych technologii w grupie MAGO w rozmowie z Edytą Kochlewską przedstawia sposób działania rozwiązania Cleve®.

Klient odpina wózek od bramki poprzez zeskanowanie kodu QR na ekranie wózka. W tym momencie oświetlenie LED na wózku zmienia kolor z zielonego (dostępny) na niebieski (w trybie działania). Wtedy klient przyczepia do wózka specjalnie zaprojektowaną do niego torbę – wielorazowego użytku i rusza na zakupy. Klient skanuje produkty i wkłada do torby, a te weryfikowane są za pomocą wagi. Gdy do torby zostanie włożona puszka lub butelka procentowego napoju, oświetlenie LED całego urządzenia zaczyna migać na pomarańczowo. To znak dla personelu sklepu, aby podejść i zweryfikować wiek kupującego. Oczywiście klient może kontynuować zakupy, ponieważ weryfikacja wieku musi odbyć się przed dokonaniem płatności. Gdy klient zdecyduje się zakończyć zakupy, może za nie zapłacić na dwa sposoby – poprzez aplikację danej sieci, za pomocą telefonu przy CLEVE® lub za pomocą kasy samoobsługowej, używając tradycyjnej karty płatniczej. Co ważne, nie trzeba nigdzie wypakowywać produktów. Klient dotyka ich tylko raz, zdejmując z półki. Po dokonaniu płatności wystarczy jedynie odpiąć torbę, wyjść ze sklepu i odstawić wózek do bramki. W trakcie dokonywania płatności oświetlenie LED wózka przybiera barwę czerwoną.