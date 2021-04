Makro: Mamy rozwiązanie dla firm, dla których prowizje za dowóz są za wysokie

DISH Order to przeznaczony dla branży HoReCa system do sprzedaży online, fot. materiały prasowe

Makro Polska uruchamia nowy system wsparcia zamówień online, dedykowany restauracjom. Dzięki niemu lokale będą mogły także zaoszczędzić na prowizjach dla portali food delivery.

– MAKRO to nie tylko dostawca produktów dla gastronomii, jesteśmy także partnerem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań biznesowych – mówi Jakub Madaliński, Menedżer ds. cyfrowych rozwiązań dla klientów HoReCa. – Pełną ich ofertę można znaleźć na dedykowanej gastronomii platformie DISH, na której już można znaleźć m.in. pakiety rozwiązań dotyczące budowy strony internetowej, rezerwacji stolików online, wyliczania food costu. Dodaliśmy do niej nowe narzędzie – DISH Order. Wierzę w to, że będzie to prawdziwy rynkowy „game changer” dla tych restauracji, które nie godzą się na zapłatę wysokich prowizji sieciom delivery, chcą pod własną marką rozwijać relacje klientami, a równocześnie wolą samodzielnie organizować dostawy w elastyczny, zindywidualizowany sposób. To właśnie takie lokale szczególnie zapraszamy do współpracy.

DISH Order to przeznaczony dla branży HoReCa system do sprzedaży online z realizacją w dostawie oraz na wynos, wraz ze spersonalizowaną stroną www restauracji, prostym w obsłudze interfejsem obsługi zamówień oraz błyskawicznym wsparciem technicznym online. Makro tłumaczy, że z punktu widzenia restauracji, to także obecnie najbardziej korzystne finansowo rozwiązanie na polskim rynku. W przeciwieństwie do innych systemów, w DISH Order nie ma bowiem prowizji od zamówień, a jedyne koszty to opłata startowa (249 zł netto) oraz stała miesięczna opłata abonamentowa (169 pln/msc netto), niezależna od liczby zrealizowanych zamówień. W narzędziu nie ma ukrytych kosztów, gwarantuje ono szybki zwrot inwestycji oraz wzrost obrotów przy regularnych zamówieniach klientów. Kolejną zaletą jest możliwość integracji DISH Order z każdą istniejącą stroną internetową lokalu oraz opcja pełnej personalizacji narzędzia do potrzeb lokalu (dedykowane menu, zdjęcia potraw, ceny, godziny dostaw posiłków lub odbiorów osobistych).

– DISH Order nie jest pobierającym prowizję portalem delivery, ani pośrednikiem pomiędzy lokalem a klientem – podkreśla Jakub Madaliński. – To strzał w dziesiątkę dla tych restauracji, które chcą kształtować ofertę na własnych warunkach, elastycznie nią zarządzać i samemu decydować o jej promocji w Internecie. Zdecydowanie jest to oferta dla świadomych i zdeterminowanych restauratorów, nastawionych na przetrwanie trudnych czasów i sukces w nowej rzeczywistości.