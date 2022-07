Marius Costin prezesem Mokka na region CEE

Kim jest Marius Costin?

Marius Costin ma wieloletnie doświadczenie w branży finansowej. W ostatnich latach kierował krajowymi, regionalnymi, jak i globalnymi zespołami pracując zarówno dla korporacji jak i start-upów. Ostatnio pełnił funkcję Head of EMEA High Velocity Sales & US Global Account Team w PayU, gdzie odpowiadał za rozwój sprzedaży i rozwój portfolio produktowego.



Jako CEO na Europę Środkowo-Wschodnią, Marius Costin będzie raportował do Irene Shvakman, prezes Mokka, i będzie współpracował z CEO poszczególnych krajów, w tym z Markiem Biernackim - CEO Mokka w Polsce.



Usługi typu "kup teraz, zapłać później" zdobywają popularność na całym świecie wśród wiodących sprzedawców i młodszych, aktywnych konsumentów. Oczekuje się, że globalny rynek BNPL osiągnie prawie 700 mld USD do 2025 roku, z czego Europa będzie stanowić największy rynek generujący ponad 45% całkowitego wolumenu, z CAGR na poziomie +67% od 2019 do 2025 roku.