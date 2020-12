Marka Tork publikuje poradnik, który pomaga zaktualizować procedury higieniczne

Marka Tork oferuje firmom pomoc w dostosowaniu się do wymagań higienicznych. Kampania Tork „Zapewnij nowe standardy higieny” to kompleksowy zestaw materiałów, z którego mogą korzystać firmy, tworząc plan ponownego otwarcia i aktualizując dotychczasowe procedury higieniczne.

Bezpłatny, dostępny do pobrania zestaw narzędzi „Powrót do pracy” („Back to Business”) pomaga spełnić wymagania nowej rzeczywistości i sprawia, że ludzie mogą poczuć się bezpiecznie.

- Wzrosły oczekiwania klientów dotyczące higieny, a przy ponownym uruchomieniu działalności, procedury higieniczne są poddawane dokładniejszej kontroli - podkreśla Don Lewis, prezes Essity Professional Hygiene. - Tork oferuje rozwiązania w oparciu o wieloletnie doświadczenie i najnowsze wytyczne ogólnoświatowych organizacji zdrowia publicznego. Naszym celem jest pomoc w utrzymaniu higieny w obiektach i wsparcie naszych klientów w tym trudnym czasie.

Marka Tork stworzyła bezpłatny, dostosowany do różnych potrzeb zestaw narzędzi „Powrót do pracy” („Back to Business”) zawierający oznakowania i listy kontrolne, które mogą być wykorzystane jako część planu reotwarcia biznesu. Infografiki i filmy edukacyjne, które szczegółowo opisują, w jaki sposób rozwiązania higieniczne, takie jak ręczniki papierowe, produkty do pielęgnacji skóry, chusteczki higieniczne i systemy serwetek, pomagają utrzymać czystość w obiekcie. Rekomendacje dotyczące produktów Tork pomagające zapewnić nowe standardy higieny.

Nowa inicjatywa to kontynuacja kampanii Tork Pracuj bezpiecznie, której materiały są nadal dostępne na stronie internetowej marki. Są to zestawy dla poszczególnych segmentów rynku, m.in. dla służby zdrowia, szkolnictwa wyższego, przemysłu czy gastronomii.