Masowe zwolnienia w Salesforce. Pracę straci co dziesiąty pracownik

Masowe zwolnienia dokonywane przez Salesforce spowodują, że w sumie pracę może stracić blisko 8 tys. pracowników.

Firma z siedzibą w San Francisco zapowiedziała również, że będzie sprzedawać nieruchomości i zmniejszać powierzchnię biurową.

Salesforce nie jest pierwszą amerykańską firmą technologiczną, która dokonuje znacznych redukcji zatrudnienia podczas kryzysu.

Masowe zwolnienia dokonywane przez Salesforce spowodują, że w sumie pracę może stracić blisko 8 tys. pracowników. Zgodnie z raportem za ostatni rok finansowy, firma w lutym zatrudniała ponad 79 tys. osób. Jest 61. największą firmą na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej z wartością prawie 153 mld dol. (na dzień 19 września 2022 r.). Zajęła 136. miejsce w ostatniej edycji listy Fortune 500, osiągając w 2022 r. przychody na poziomie 26,5 mld dol.

Sprzedaż nieruchomości i redukcja powierzchni biurowej

Firma z siedzibą w San Francisco zapowiedziała również, że będzie sprzedawać nieruchomości i zmniejszać powierzchnię biurową na niektórych rynkach. Założyciel Salesforce Marc Benioff uzasadniał zwolnienia zbyt dużą liczbą pracowników podczas pandemii koronawirusa.

„Biorę za to odpowiedzialność. Ze względu na spowolnienie gospodarcze konieczne jest zmniejszenie siły roboczej. Środowisko, w którym działamy, nadal stanowi wyzwanie, a nasi klienci podejmują bardziej świadome decyzje zakupowe” – napisał w liście do pracowników.

Zanim zaczną pojawiać się planowane oszczędności

Sytuacja nie wygląda różowo. Zanim zaczną pojawiać się planowane oszczędności, firma musi najpierw ponieść koszty w wysokości od 1,4 mld dol. (ok. 1,3 mld euro) do 2,1 mld dol. (ok. 1,97 mld euro), głównie z tytułu odpraw. Niektórzy pracownicy otrzymają co najmniej pięciomiesięczną pensję i inne wsparcie.

Salesforce nie jest pierwszą amerykańską firmą technologiczną, która dokonuje znacznych redukcji zatrudnienia podczas kryzysu. Podobne wiadomości nadeszły już z Twittera i macierzystej firmy Facebooka Meta Platforms. Tysiące pracowników zwalnia obecnie również Amazon.