Mastercard: Koronawirus "zachęcił" Polaków do płatności zbliżeniowych

Według najnowszych danych Mastercard, 90 proc. płatności kartą w Polsce realizowanych jest zbliżeniowo. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że panujące okoliczności związane z wybuchem epidemii zainspirowały ich do używania tej metody płatności, a zdecydowana większość deklaruje, że będzie z niej korzystać również po ustaniu zagrożenia.

Potrzeba dbania o higienę i zdrowie sprawia, że Polacy chętniej wybierają zakupy online, a w sklepach stacjonarnych – płatności zbliżeniowe. Niemal wszyscy badani (90%), zgadzają się, że są one bardziej higieniczne, a 85% uważa, że to bezpieczniejsza metoda płatności niż gotówka. Dla 70% spośród nich to pierwszy wybór przy płaceniu za zakupy w czasie epidemii Covid-19, a 54% przyznaje, że to aktualna sytuacja zachęciła ich do częstszego płacenia zbliżeniowo. 89% badanych twierdzi, że będzie nadal korzystać z płatności bezdotykowych, nawet po zakończeniu pandemii. Miejscami, w których konsumenci korzystają z nich najczęściej są sklepy spożywcze (98%), apteki (81%) i inne sklepy detaliczne (46%).

Mastercard niedawno podwyższył limit transakcji zbliżeniowych bez konieczności podawania kodu PIN w 42 krajach. W Polsce, podniesienie limitu z 50 zł do 100 zł pozytywie ocenia 68% użytkowników kart.

Wśród polskich konsumentów najpopularniejszą metodą płatności zbliżeniowych pozostaje wciąż użycie plastikowej karty debetowej lub kredytowej (96%). 36% ankietowanych deklaruje korzystanie z płatności telefonem, a 2% z urządzeń „ubieralnych”, takich jak inteligentny zegarek czy opaska fitness.