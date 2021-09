Mechaniczne ramię robota pomaga w obsłudze logistycznej e-commerce

Firma podaje, że pilotażowy projekt firmy GXO z wykorzystaniem robota Pick-it-Easy został dostosowany do potrzeb jednego z kluczowych globalnych klientów, we współpracy z dostawcą zaawansowanych rozwiązań technologicznych w zakresie łańcucha dostaw KNAPP AG. Wprowadzony projekt jest pierwszym przykładem zastosowania robota Pick-it-Easy firmy KNAPP do zautomatyzowanej indukcji do przenośnika kieszeniowego w ramach obsługi logistycznej branży odzieżowej.

AI służy pomocą

System wizyjny Pick-it-Easy oparty na sztucznej inteligencji (AI) rozpoznaje każdy produkt, określa optymalny punkt oraz prędkość jego pobrania, podczas gdy ramię umieszcza go w przenośniku kieszeniowym w celu odpowiedniego sortowania, grupowania i kierowania do stacji pakowania. Takie rozwiązanie stanowi odpowiedź na specyficzne wyzwania branży odzieżowej wynikające z ogromnej różnorodności rozmiarów, kształtów, materiałów, wagi i rodzajów opakowań jej produktów.

Sandeep Sakharkar, Dyrektor ds. Technologii w GXO, powiedział: "Jako lider innowacji w logistyce, nieustająco poszukujemy nowych rozwiązań automatyzacji, które usprawniają procesy związane z dystrybucją i realizacją zamówień. Udany pilotaż projektu w Tilburgu pozwala naszym klientom osiągać większe korzyści dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii."

Markus Posch, Kierownik ds. Automatyki i Robotyki w firmie KNAPP, podsumował: "Zakres działania robota Pick-it-Easy został dostosowany do złożonych potrzeb logistyki e-commerce. Cieszymy się, że wspólnie z GXO możemy tworzyć przełomowe rozwiązania dla branży odzieżowej."

Po udanym wdrożeniu pierwszego robota firmy KNAPP Pick-it-Easy, GXO planuje rozszerzyć zastosowanie tej technologii w Tilburgu wprowadzając kolejne cztery urządzenia.

GXO Logistics, Inc. jest największym na świecie operatorem logistyki kontraktowej.