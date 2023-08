MediaMarkt z promocjami elektroniki przed startem szkoły

Technologia zrewolucjonizowała szkolne życie młodzieży i dzieci, stając się ich naturalnym środowiskiem oraz istotnym polem edukacji. Ułatwia nie tylko komunikację, ale także szybki dostęp do informacji oraz nowych form nauczania. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę interesującą nas frazę i natychmiast zyskujemy dostęp do najnowszych treści w danym obszarze tematycznym. Nie podlega dyskusji fakt, że elektroniczne urządzenia zdecydowanie ułatwiają życie uczniom i są niezbędne we współczesnej edukacji, o ile korzystamy z nich mądrze. MediaMarkt przygotował specjalną ofertę sprzętów elektronicznych dla uczniów w promocyjnych cenach. Oferta obowiązuje do końca sierpnia br.

W jakie urządzenia warto zaopatrzyć ucznia przed 4 września?

Smartfony, laptopy oraz tablety to sprzęty, bez których trudno sobie dziś wyobrazić codzienne funkcjonowanie, nie tylko w realiach szkolnych. Sprzęty te pozwalają uczniom nie tylko być w stałym kontakcie, ale również umożliwiają korzystanie z aplikacji ułatwiających zapamiętywanie, uczących logicznego myślenia, zapewniają dostęp do wiedzy czy elektronicznych wersji lektur szkolnych.

Jeśli chodzi o smartfony: według badania firmy Digital Care posiada je 43 proc. dzieci powyżej 15 roku życia, z kolei zaledwie 3 proc. mniej, gdyż aż 40 proc. dzieci w wieku 11-15 lat również może się nazwać właścicielem smartfona. Rodzice decydują się obdarować swoje dziecko tym urządzeniem także na wczesnych etapach edukacji, ponieważ aż 21 proc. dzieci w grupie 8-10 lat jest posiadaczem smartfona. Warto jednak pamiętać, że w różnym wieku nie wszystkie ich funkcje są konieczne! Pierwszy smartfon może więc być urządzeniem z niższej półki cenowej o bardziej ograniczonych parametrach. Rodzice dziecka powinni też stale kontrolować jego działania w wirtualnym świecie. Smartfon to wydatek od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Przed zakupem warto odpowiedzieć sobie na pytanie jakie mamy oczekiwania: wielkość ekranu, solidna obudowa, pamięć, aparat.

Laptopy podczas nauki zdalnej stały się niezbędnikiem każdego ucznia i coraz większej grupie młodych ludzi trudno wyobrazić sobie dziś naukę bez ich wsparcia. Dają dostęp do szerokiej bazy wiedzy w Internecie, ale są też niezbędne np. do przygotowania prezentacji multimedialnej. Najtańszy laptop to koszt ok. 1300 zł. Przy wyborze laptopa warto zwrócić szczególną uwagę na parametry związane z procesorem, pamięcią RAM oraz pojemnością dysku twardego. Przed zakupem ważne jest ustalenie jakie będzie jego przeznaczenie. Jeśli myślimy o wykorzystaniu sprzętu do montażu filmów, obróbki zdjęć czy chcemy korzystać z programów do projektowania to warto wybrać laptopa z zewnętrzną kartą graficzną, która poradzi sobie z tego typu zadaniami. W tym przypadku musimy liczyć się z wydatkiem powyżej 3 tysięcy złotych.

Kupując tablet zwróćmy uwagę na ekran, pojemność baterii oraz procesor. Najlepiej wybrać model z matrycą full HD. Jeśli kluczowa jest cena produktu, to rekomendowany będzie tablet z matrycą HD.

Rosnącą popularnością cieszą się także smartwatche oraz opaski sportowe. Inteligentne zegarki mogą sprawdzić się nie tylko podczas aktywności fizycznych bądź zabawy, ale będą pomocne także w nauce. Dzięki funkcji tworzenia głosowych notatek, możliwości grania w gry edukacyjne – uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zwiększać posiadaną wiedzę, efektywnie przygotowując się do sprawdzianów. Smartwatche są także funkcjonalne, jeśli chodzi o pozostawanie dzieci z rodzicami w stałym kontakcie. Taka możliwość może zwiększać poczucie bezpieczeństwa najmłodszych oraz rodziców. Smartwatche i opaski sportowe można kupić już nawet za 100 złotych. W zależności od dostępnych funkcji wydatek może wzrosnąć nawet do 1500 złotych.

Warto zaopatrzyć uczniów również w dodatkowe urządzenia i akcesoria jak głośniki bądź słuchawki. W ofercie MediaMarkt dostępne są nowoczesne opcje głośników, które będą wodoodporne, przenośne i z pewnością dostarczą dzieciom dużą dawkę uśmiechu podczas zabaw na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o słuchawki, coraz to popularniejsze stają się bezprzewodowe opcje, które zapewnią wygodę w każdych warunkach. Głośniki, w zależności od modelu i marki, to koszt od kilkuset do ponad 2000 zł. W słuchawkach należy zwrócić uwagę na ograniczenia głośności, co jest szczególnie ważne, gdy kupujemy je dla dziecka. Jeśli poszukujemy sprzętu idealnego dla uczącego się gracza, warto zastanowić się nad wyborem profesjonalnych słuchawek - w cenie od kilkuset złotych.

Wykonywanie szkolnych obowiązków uczniom ułatwiają też pamięci przenośne w postaci Pendrive. Dzięki temu urządzeniu każdy uczeń będzie zawsze przygotowany na przedstawienie zadanej prezentacji czy zgranie zdjęć lub innych materiałów naukowych. Pendrive to koszt zaledwie kilkudziesięciu złotych, w zależności od preferowanej pamięci.

