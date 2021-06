Merservice i Maison&Partners z nową ofertą badań konsumenckich

fot. Merservice ma nową ofertę badań shopperowych



Spółka Merservice z Grupy OEX poszerzyła ofertę o badania shopperowe. Dzięki współpracy z Maison&Partners i Eyetracking Solutions techniki wykorzystywane podczas badań obejmą między innymi eyetracking, śledzenie ścieżki klienta w sklepie czy wywiady konsumenckie. Pozyskane w ten sposób dane pomogą firmom zoptymalizować sprzedaż w handlu tradycyjnym.

Badania shopperowe obejmują między innymi ocenę zachowań konsumentów, poziom zainteresowania produktami, prawidłowość ekspozycji asortymentu oraz skuteczność działania materiałów POS. Dzięki wyposażeniu grupy respondentów w specjalne okulary i zastosowaniu kamer, pozyskane w punkcie sprzedaży dane są bardziej szczegółowe.

Stawiamy na zapewnienie w pełni naturalnych warunków. Zastosowane technologie pozwalają na obserwację ścieżki zakupowej, interakcji z produktem oraz procesów decyzyjnych, które podejmują konsumenci podczas wizyty w sklepie. Specjalnie dobrana grupa respondentów jest wyposażona w okulary, które zapisują dane o tym, jak badani poruszali się po sklepie, jakie produkty były w polu ich zainteresowania i ile czasu poświęcili na te czynności. - mówi Izabela Rudak, Managing Partner z Maison&Partners.

Stosowane w tego typu badaniach pomiary wykorzystują różne zmienne, na przykład takie jak dłuższe skupianie wzroku na konkretnych polach, czy liczba powrotów wzroku do danego punktu. Mierzą w ten sposób zainteresowanie produktami. Równolegle do badań eye-tracking prowadzone jest także śledzenie ruchu głowy konsumenta.

Podczas zbierania danych stosuje się również specjalną kamerę wykorzystującą algorytmy AI. Jest ona niewidoczna dla konsumentów. Zarejestrowany obraz zostaje wykorzystany do kategoryzowania konsumentów ze względu na wiek oraz płeć. Następnie dane te są zestawiane z zachowaniami kupujących, m.in. czasem spędzonym w punkcie sprzedaży, obraną trasą podczas ścieżki zakupowej w sklepie czy też obserwacją konkretnych produktów.

Rozwiązanie pozwala spojrzeć oczami konsumenta na ofertę produktów i ich ekspozycję, a przy tym usprawnić działania marketingowe, jak również zoptymalizować działania wsparcia sprzedaży w sklepach - dodaje Magdalena Trzcińska, wiceprezes zarządu Merservice.

Oprócz badań shopperowych Merservice świadczy także usługi outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu oraz wsparcia sprzedaży w e-commerce tzw. e-merchandising.