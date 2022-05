Metawerse daje scenariusze wykorzystania danych

- Zastosowania metawersu są ogromne. Oczywiście w pierwszej kolejności każdy z nas może się z tym zetknąć poprzez branżę gamingową, bo tam nasze dzieci bardzo często wchodzą świat wirtualnej rzeczywistości. Ale jest też cała masa zastosowań czysto przemysłowych, które są dużo bardziej interesujące - wskazuje Jacek Borek.

I dodaje, że metawersum to zestaw bardzo konkretnych technologii, które są czasami znane, a czasami to zupełnie nowe rzeczy.

- Znane od dłuższego czasu jest pojęcie tzw. cyfrowych bliźniaków, wirtualne odzwierciedlenie rzeczywistej infrastruktury, na przykład infrastruktury przesyłu prądu elektrycznego albo infrastruktury pieca hutniczego, w cyfrowym świecie - mówi Jacek Borek. - Pozwala to optymalizować procesy przemysłowe - dodaje, wskazując na inne przykłady. - Na przykład rozszerzona rzeczywistość, która umożliwia nam to, żebyśmy poprzez okulary, które wyświetlają nie tylko to, co widzimy, ale też dodatkową informację związaną z obiektem, byli w stanie bardziej efektywnie wykonywać naszą pracę.

