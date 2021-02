Michał Mastalerz, PwC: Cyfryzacja daje firmom szansę, by wejść na wyższy poziom

fot, EEC Trends

- Pociąg z napisem cyfryzacja już pędzi. Do tego pociągu można jeszcze wskoczyć. Mądre wykorzystanie tej szansy to przeniesienie firmy na inny poziom działania - powiedział Michał Mastalerz, partner, członek zarządu ds. klientów i rynku PwC.

Teraz nikt spośród właścicieli firm nie zastanawia się czy wdrażać technologie. Raczej którą wybrać. Jeszcze kilka lat temu nie była to taka oczywiste. Teraz wdrażane są zarówno systemy CRM, by lepiej rozumieć klientów, technologie z zakresu digital marketing, analizę ścieżek konsumenta. Wdrażane są też procedury paperless i te związane z obiegiem informacji zarządczej. Zmieniło się podejście do chmury obliczeniowej. Wcześniej firmy martwiły się o bezpieczeństwo tego rozwiązania. Teraz firmy widzą korzyści z wykorzystania chmury obliczeniowej: skalowalność, elastyczność, ale też koszty.

Zakup technologii to pierwszy etap, który prowadzi do konieczności zarządzania danymi, które generuje system. Kolejny etap to jak te dane wykorzystać. Wiele firm ma problem z ich analizą, by wyciągnąć mądre wnioski.

Kolejny punkt to zwiększanie cyberbezpieczeństwa biznesowego i konsumenckiego. Nie martwię się o rozwój technologii. To co jest istotne to wyrównanie poziomu edukacji, nie tylko technicznej, ale także humanistycznej, żebyśmy lepiej rozumieli zachodzące procesy. Cyfryzacja daje szansę na zanalizowanie danych i ułożenie procesów biznesowych mądrzej - powiedział Michał Mastalerz, Pwc.

Z punktu widzenia konsumenta digitalizacja jest fantastyczną zmianą, bo daje szansę na zaoszczędzenie czasu i zwiększenie wyboru. Firmy w e-świecie muszą dbać o pozytywne doświadczenie klienta, bo już jedno złe doświadczenie jest w stanie zrazić konsumenta do marki