Microsoft pomoże IGE w szkoleniu handlu z rozwiązań IT

Izba Gospodarki Elektronicznej, w ramach działań grupy merytorycznej New Technology for Omnicommerce, zaprosiła do współpracy Microsoft. Funkcję szefa Grupy objął Jarosław Sokolnicki, Head of Industry Solution w Microsoft Polska.

Celem New Technology for Omnicommerce jest przeprowadzanie warsztatów oraz webinarów, prezentujących sklepom internetowym, platformom e-commerce oraz przedstawicielom branży retail, bankom czy telekomunikacji, najnowsze rozwiązania technologiczne - w tym także rozwiązania startupów - które usprawniają działania sprzedażowe w zakresie omnicommerce. Osią działalności Grupy jest połączenie firm członkowskich e-Izby ze spółkami technologicznymi oraz startupami, prezentującymi innowacyjne rozwiązania.

Celem grupy roboczej Izby Gospodarki Elektronicznej – New Technology for Omnicommerce, której Microsoft został partnerem - jest nawiązanie współpracy z obiecującymi spółkami technologicznymi oraz startupami, które będą mogły prezentować swoje usługi i rozwiązania branżom w obszarach związanych z e-commerce.

W ramach Grupy planowane jest przeprowadzanie warsztatów oraz webinarów, prezentujących sklepom internetowym, platformom e-commerce oraz przedstawicielom branży retail, bankom czy telekomunikcji, najnowsze rozwiązania technologiczne, które usprawniają działania sprzedażowe w zakresie omnicommerce.

- Technologie są fundamentem zautomatyzowanego procesu sprzedaży, jakim jest e-commerce. Dzięki technologii można sprostać potrzebom klienta, które dynamicznie się zmieniają. Technologie dają możliwość efektywniejszego zarządzania kanałami omnicommerce. Prym nadal wiodą rozwiązania, takie jak Big Data, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe. W świecie realnym są to natomiast inteligentne półki informujące personel o brakach towaru, ekrany rozpoznające i profilujące klientów, samoobsługowe kasy czy roboty zajmujące się uzupełnianiem towarów na półkach. Przewaga technologii w biznesie handlu jest ogromna. Daje ona także możliwość synchronizacji klientów kupujących wielokanałowo. Utworzona w sierpniu 2020 roku Grupa będzie przedstawiała propozycje nowych rozwiązań technologicznych dla omnicommerce, które następnie zostaną zaprezentowane potencjalnym klientom - sklepom internetowym, platformom e-commerce, bankom czy branży retail - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Poprzeczka w kluczowych wymiarach modelu biznesowego została wysoko zawieszona. Firmy coraz chętniej i więcej inwestują w cyfryzację ścieżki i procesów klientów. Celem grupy New Technology for Omnicommerce jest pokazanie, w jaki sposób przejść tę ścieżkę najbardziej efektywnie. To dlatego, spotkania planowane w ramach Grupy będą miały formę warsztatów.