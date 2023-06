Mięso z hodowli komórkowej trafiło do sprzedaży. Przetestują je uznane restauracje

Mięso komórkowe dostępne dla konsumentów w USA

Mięso komórkowe z bioreaktorów naprawdę trafia na rynek amerykański: kalifornijscy producenci Upside Foods i Good Meat otrzymali ostateczną zgodę Departamentu Rolnictwa, po tym jak urząd ds. żywności (FDA) udzielił im błogosławieństwa. Oznacza to, że po Singapurze Stany Zjednoczone są drugim krajem, który zatwierdził komercjalizację mięsa hodowanego w laboratoriach.

To przełomowa decyzja i ważna wiadomość dla sektora technologii żywności. Od 2013 roku, kiedy Holender Mark Post z Mosa Meat zaprezentował swojego pierwszego burgera z hodowanego mięsa, świat pokładał duże nadzieje w technologii, która nie wymaga zabijania zwierząt. Wraz z otwarciem rynku przez dużą gospodarkę, taką jak Stany Zjednoczone, branża może wreszcie zwiększyć skalę, co znacząco obniży koszty. Konfrontacja z szeroką rzeszą konsumentów zadecyduje o dalszej przyszłości mięsa z laboratoriów.

Jednak hodowane mięso z kurczaka nie pojawi się jeszcze na sklepowych półkach w takich sieciach, jak Food Lion czy Walmart: pierwszymi klientami nie są supermarkety, ale... restauracje z gwiazdkami Michelin. Upside Foods otrzymało zamówienie od francuskiego szefa kuchni Dominique'a Crenna z trzygwiazdkowej restauracji Atelier Crenn w San Francisco, a Good Meat - od José Andrésa, który prowadzi dwugwiazdkową restaurację w Waszyngtonie.

Mięso komórkowe jeszcze nie w Europie

Europejscy klienci muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ żaden producent nie złożył jeszcze wniosku o zatwierdzenie sprzedaży do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności – a taka procedura zajęłaby co najmniej dziewięć miesięcy. Pioneer, Mosa Meat, zasugerował jednak kilka tygodni temu, że jest na to gotowy. Firma otworzyła nowy zakład produkcyjny o powierzchni 2760 mkw., gdzie chce na dużą skalę wytwarzać mięso do hamburgerów wołowych.

Mięso hodowlane to „prawdziwe” mięso wyhodowane z kultur komórkowych w bioreaktorach. Produkt końcowy jest nie tylko przyjazny dla zwierząt, ale także czysty, bezpieczny i zrównoważony. W porównaniu z tradycyjną hodowlą zwierząt, produkcja emituje od 80 do 90 % mniej gazów cieplarnianych, zużywa o 45 % mniej energii i o 90 % mniej wody. Koszty produkcji są jednak nadal wysokie, a wśród części społeczeństwa panuje wysoki sceptycyzm. Włochy już zasygnalizowały zamiar wprowadzenia zakazu hodowli mięsa.