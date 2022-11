Mitsubishi: Automatyzację fabryki można potraktować jako przedsięwzięcie prokosztowe

- Patrzymy na to z perspektywy klienta. Jeżeli wiemy, że maksymalnie 70% zużycia energii, np. w zakładach mięsnych, to koszt dla firmy, to staramy się znaleźć takie rozwiązania, które obniżą ten wydatek. Możemy walczyć o to na różnych poziomach - wskazuje Karol Krowiak.

- Koszty energii związane są przede wszystkim z produkcją chłodu, m.in. dlatego nasza firma zaczęła współpracę z firmami o dużym doświadczeniu na tym rynku. Jedną z nich jest spółka Frizo. Staramy się z nimi budować nasze rozwiązania. Jednym z owoców współpracy jest wspólnie przygotowany raport "Efektywność energetyczna". Staramy się w nim pokazać w jaki sposób minimalizować i optymalizować koszty zużywanej energii, np. poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do pomiarowania, dodaje.