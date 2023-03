MLP Group rusza z projektem nowego parku w Zgorzelcu. Będą trzy hale o pow. 50 tys. mkw.

MLP Group kontynuuje rozbudowę portfela parków logistycznych, którymi zarządza. Ofertę nowoczesnych powierzchni magazynowych na polskim rynku poszerzy MLP Zgorzelec. Nowe centrum będzie uwzględniało najnowocześniejsze trendy panujące na rynku nieruchomości magazynowych.

MLP Zgorzelec z certyfikatem BREEAM

Inwestycja będzie realizowana na zasadach zrównoważonego rozwoju (ESG). Na dachach montowane będą instalacje fotowoltaiczne. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż.

- Rozpoczynamy realizację nowego centrum logistycznego w południowo zachodniej części kraju tuż przy granicy z Niemcami i Czechami. Zgodnie ze strategią wszystkie nasze nowo powstające obiekty, także ten w Zgorzelcu, zostanie poddany procesowi certyfikacji BREEAM. Potwierdzi to stosowanie przez nas międzynarodowych standardów w zakresie ochrony środowiska. Tym samym oferujemy nowoczesną, wysokiej jakości powierzchnię magazynową, w pełni dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych najemców. Wszystkie nasze działania nakierowane są na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2026 roku – mówi Agnieszka Góźdź, członek zarządu, Chief Development Officer w MLP Group.

Park logistyczny o powierzchni 50 tys. mkw.

MLP Zgorzelec jest nowym parkiem logistycznym w portfolio MLP Group. Na działce o powierzchni 11,8 ha planowane jest wybudowanie 3 hal o łącznej powierzchni ponad 50 tys. mkw. Obiekty zostaną poddane procesowi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. MLP Zgorzelec wyróżnia się lokalizacją zapewniającą bezpośredni dostęp do międzynarodowych rynków. Do przejścia granicznego z Niemcami jest jedynie około 8 km. Jednocześnie park znajduje się zaledwie 6 km od autostrady A4 i 4 km od centrum Zgorzelca.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Firma jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,66 mln mkw. Wartość aktywów netto firmy wynosi 2,4 mld zł (na koniec III kw. 2022 roku). Od 2013 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.