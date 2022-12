Monitoring na stacjach Orlen. Chińskie kamery i rosyjskie serwery?

Poseł Paweł Szramka postanowił wyjaśnić sprawę monitoringu na stacjach Orlen wysyłając zapytanie do ministra aktywów państwowych.

Chińskie systemy monitorujące na stacjach Orlen?

Jak pisze poseł: " Szanowny Panie Ministrze! Niniejszą interpelację kieruję w związku z informacją zaistniałą publicznie, że spółka Orlen zaczęła rozsyłać do prywatnych firm detektywistycznych zapytanie o ich usługi. Ma to mieć związek z tym, iż na swoich stacjach korzystają z systemów monitorujących marki Hikvision. Problem polega na tym, że są to systemy z Chin, a obraz ma być zapisywany w chmurze na wynajętych z Rosji serwerach.". Poseł dopytuje więc ministerstwo czy sytuacja nie powoduje znacznego zagrożenia bezpieczeństwa dla Polski?

Na razie czekamy na odpowiedź, materiał będzie aktualizować.

Chińskie kamery Hikvision w polskich ministerstwach

Przypomnijmy, niedawno RadioZet podało, że w przynajmniej pięciu polskich ministerstwach zamontowane są chińskie kamery Hikvision. Producent z Chin został wpisany przez rząd Stanów Zjednoczonych na “czarną listę” i uznany jako “zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało się usunąć kamery kontrowersyjnej firmy.

Hikvision to chińskie przedsiębiorstwo elektroniczne produkujące m.in. urządzenia systemu monitoringu czy programy umożliwiające rozpoznawanie twarzy. Firma w dużej części kontrolowana jest przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej.





Spółka Orlen Ochrona informuje na swojej stronie, że w zakresie systemów zabezpieczeń technicznych korzysta z szerokiej gamy producentów takich jak np. AXIS, WISENET, HIKVISION, BOSCH, FLIR, BCS i inne.