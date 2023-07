Movens Capital szykuje fundusz 2.0. Szuka spółek technologicznych z CEE

Nowy fundusz ruszy w pierwszej połowie 2024 r. gromadząc polskich i europejskich inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych. Będzie koncentrować się na startupach z międzynarodowym potencjałem m.in. w sektorach enterprise software, health care, climate tech. Podobnie jak w Movens Fund 1 preferowane będą spółki wykorzystujące AI i machine learning.

Dotychczasowe inwestycje zespołu to ponad 30 spółek, z których 5 zakończyło się już udanymi exitami z ponad 10-krotnym ważonym zwrotem z kapitału. Tylko w 2023 r. spółki portfelowe Woltair i Vue Storefront z Movens Fund 1 pozyskały w kolejnych rundach 40 mln euro. W sumie inwestycje Movens VC zebrały już 85 mln euro.

Teraz Movens zapowiada drugi fundusz o docelowej maksymalnej wielkości 100 mln euro, gotowy sfinansować nawet 34 innowacyjnych firm z regionu CEE, przy pojedynczej inwestycji od 250 tysięcy do 2,5 mln euro dla spółek pre-seed i seed oraz do 5 mln euro dla spółek w późniejszych etapach rozwoju. Na dziś, wszyscy zagraniczni inwestorzy z pierwszego funduszu potwierdzili już gotowość inwestowania w nowy projekt. .

- Rynek startupów w CEE najlepsze ma wciąż przed sobą – w końcu technologia to DNA globalnej gospodarki. W Movens Fund 2 celujemy nie tylko w diamenty technologiczne na etapach rund pre-seed i seed. Nowy fundusz będzie inwestował także nieco później – na etapie rund A+. W najciekawsze projekty będziemy inwestować do 5 mln EUR. Jesteśmy funduszem generalistycznym, ale koncentrujemy się na wspieraniu firm wybranych obszarach: oprogramowanie dla przedsiębiorstw, technologie klimatyczne, opieka zdrowotna, fintech, e-commerce enablers, edtech oraz future of work. Od lat inwestujemy aktywnie w AI/ML i mamy dobrze zmapowane najciekawsze projekty w tym obszarze. Jesteśmy fanami efektów sieciowych i open source, ale unikalne IP może być również źródłem solidnej przewagi konkurencyjnej – podkreśla Artur Banach, partner i współtwórca Movens Capital.