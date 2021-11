Moya wierzy w vending. Testy na stacjach express

W automacie można bezobsługowo zakupić m.in. wodę, napoje, słodycze czy produkty higieniczne. Klienci mogą skorzystać także z napojów gorących, jak kawa, herbata i czekolada.

Na stacji w Rumi można także uzupełnić zapasy płynu do spryskiwaczy.

Anwim S.A., właściciel marki MOYA, zgodnie z zapowiedziami, rozwija format samoobsługowych stacji paliw, MOYA express. Obiekt w Rumi został wyposażony w szafę vendingową, dzięki której klienci mogą zaopatrzyć się w produkty pozapaliwowe. Urządzenie składa się z dwóch segmentów.

Przeczytaj także: Grupa Lotos osiągnęła w III kwartale zysk 810 mln zł

Pierwszy moduł umożliwia zakup artykułów spożywczych i produktów higienicznych. Na klientów czekają tu produkty marki MOYA: żelki, batony, woda, soki czy napój energetyzujący MOYA Energia. W automacie dostępne są również słodycze, gumy do żucia, napoje innych marek, maseczki czy płyn wirusobójczy. Miłośnicy kofeiny mogą skorzystać z ekspresu, dzięki któremu można nabyć dostępnej w kilku wariantach kawy. W automacie dostępna jest klasyczna czarna, kawa z mlekiem, cappuccino, latte, również wybór herbat i gorącej czekolady. Drugi moduł to automat z płynem do spryskiwaczy MOYA.

- Niewątpliwymi zaletami samoobsługowych stacji paliw są niższe ceny, a także wyższy poziom bezpieczeństwa, który wynika z braku kontaktu z innymi osobami. Od teraz w punkcie MOYA express w Rumii klienci mogą nabyć także produkty spożywcze, w tym gorące napoje. To jednak nie wszystko, ponieważ zainstalowaliśmy dystrybutor z płynem do spryskiwaczy, za pomocą którego można nalać ten środek bezpośrednio do zbiornika samochodowego. To nie tylko praktyczne rozwiązanie, lecz także ekologiczne, ponieważ eliminujemy drogie i trudne w utylizacji pojemniki – zapewnia Agata Stanicka, zastępca dyrektora operacyjnego w Anwim S.A.

Płatności w automatach vendingowych realizowane są wyłącznie bezgotówkowo, za pomocą kart płatniczych.

Stacja w Rumi jest pierwszym obiektem wyposażonym w automat vendingowy. Jeżeli testy nowego rozwiązania przebiegną pomyślnie, planowane jest rozszerzenie projektu na 14 kolejnych stacji MOYA express.