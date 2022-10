mPay rozpoczyna przegląd opcji strategicznych i wprowadza kolejne usługi

W ocenie zarządu spółki obecnie na rynku istnieje potencjał do istotnego rozwoju w obszarze płatności mobilnych poprzez realizację nowych projektów, co wymaga pozyskania odpowiednich środków finansowych.

mPay rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Podczas przeglądu poddane analizie zostaną różne opcje strategiczne dla spółki, w tym w szczególności: pozyskanie inwestora, przeprowadzenie emisji nowych akcji spółki lub partnerstwo strategiczne dla spółki. Przegląd ten ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji strategii długoterminowego rozwoju i jego podstawowej działalności - podała spółka.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd spółki nie zostały jeszcze dotychczas podjęte.

mPay wprowadza kolejne usługi zarządzania finansami osobistymi

Rozwój mobilnej aplikacji płatniczej mPay zakłada nieustanne poszerzanie portfolio produktów i usług dostępnych z jej poziomu. Od teraz w mPay dostępne są kolejne opcje zarządzania finansami osobistymi. Już dziś mPay ogłasza wzmocnienia kadrowe i kolejne innowacje, w tym z obszaru otwartej bankowości, płatności za produkty i usługi, a także automatyzujące proces opłacania rachunków. Równolegle przyspieszone zostaną prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi szybkie i bezpieczne przekazywanie środków oraz nad nowoczesnymi technologiami pozwalającymi podmiotom trzecim na wdrożenie usług płatniczych.

Zmiany w zarządzie mPay

Do spółki na stanowisko członka zarządu dołączył Karol Zielinski, doświadczony manager, dobrze znany w świecie technologii FinTech. Wcześniej związany m.in. z firmą PayLane, obsługującą polskie i międzynarodowe płatności internetowe, i mobilne oraz Polskie ePłatności, dobrze znanego na rynku gracza specjalizującego się w obszarze płatności w terminalach POS. Po przejęciu grupy Polskie ePłatności przez duńską firmę Nets Group, Karol Zielinski skupił się na rozwijaniu biznesu marketplace’owego dla właścicieli zwierząt, by teraz wrócić z powrotem do obszaru FinTech.

mPay ma umowę z BillTech

Dzięki nowym partnerom mPay S.A., użytkownikom zostały udostępnione nowe produkty i usługi, takie jak możliwość wnioskowania o pożyczki w Soonly oraz korzystania z usług inwestycyjnych platform WealthSeed i Finax. Nowością jest też, ogłoszona umowa z firmą BillTech, dzięki której mPay zamierza usprawnić proces opłacania rachunków użytkownikom aplikacji.

mPay dla firm

Od niedawna mPay wychodzi również naprzeciw potrzebom firm. Już dostępna usługa mPay dla firm to rozwiązanie, które ma na celu ułatwienie wielu codziennych czynności, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy w zakresie obsługi podróży służbowych. Usługa pozwala zautomatyzować płatności, zyskać nad nimi pełną kontrolę oraz ułatwić comiesięczne rozliczanie. Oparta jest ona o system mFlota, z poziomu którego zarządzanie podróżami służbowymi jest bardzo proste.

Nowości w aplikacji mPay

Kolejne nowości produktowe wdrożone w aplikacji mPay, to mPay Premium oraz mPay Club.

mPay Premium to usługa najwyższej jakości, w której gwarantowane jest użytkownikom SLA na poziomie 99,6% – wręcz niespotykanym na polskim rynku, jak również niższe opłaty za zasilenie mRachunku, brak opłat za przechowywanie kart w mPay Wallet oraz integrację z Masterpass. Do tego też dochodzą darmowe raporty i noty rozliczeniowe, brak reklam w aplikacji oraz wiele innych benefitów.

mPay Club to zaś innowacyjny program lojalnościowy z elementami grywalizacji, gdzie użytkownicy otrzymują punkty w formie mCoinów m.in. za różne transakcje zakupu, czy polecanie aplikacji mPay. Za zebrane mCoiny można otrzymać nagrody, mVouchery Club na usługi oraz atrakcyjne zniżki. W mPay Club nagradzana jest aktywność. Nagrody będą z dnia na dzień coraz ciekawsze, a po przekroczeniu 100 mln mCoiny zamienią się w wymienne utility tokens.

Spółka mPay S.A. jest polskim dostawcą rozwiązań z obszaru m-płatności. Działa na rynku od 2003 roku, tworząc i rozwijając innowacyjne instrumenty umożliwiające realizację transakcji finansowych za pomocą urządzeń mobilnych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja mPay, umożliwiająca m.in. zakup biletów komunikacyjnych, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu.