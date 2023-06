mPay rusza z platformą do planowania podróży i sprzedaży biletów kolejowych

Oferta przewoźników kolejowych z roku na rok się powiększa, a wraz z nią atrakcyjność dostępnych połączeń. Podróżowanie pociągiem ma bezsprzecznie wiele zalet i dla wielu osób jest jedną z najwygodniejszych i najchętniej wybieranych opcji przemieszczania się po Polsce. Kolej doceniają dziś nie tylko studenci, ale osoby w każdym wieku, czego dowodem jest rosnąca sprzedaż biletów kolejowych.

Platforma mPay Bilety Online powstała z myślą o pasażerach i ich komforcie w planowaniu podróży koleją. Dzięki niej w prosty i intuicyjny sposób można sprawdzić dostępne połączenia kolejowe oraz kupić bilet w najkorzystniejszej cenie dla siebie oraz współtowarzyszy podróży. Sam proces zakupu nie wymaga posiadania aplikacji mPay, rejestracji ani logowania, a przekazane dane służą tylko do sfinalizowania transakcji.

Bilety dostępne są w różnych wariantach cenowych, w zależności od klasy, przysługującej zniżki i terminu podróży. Biletu nie trzeba drukować ani zapisywać w urządzeniu – po sfinalizowaniu transakcji zostanie on wysłany na podany adres e-mail. Dodatkowo na podany numer telefonu użytkownik otrzymuje poprzez SMS unikalny link do zarządzania biletem, dzięki któremu może pobrać bilet, sprawdzić szczegóły połączenia (również aktualną na czas podróży pozycję na mapie), złożyć dyspozycję wystawienia faktury VAT do biletu, zwrócić, zmienić dane lub wymienić bilet. Opisana funkcjonalność SMS przyda się szczególnie użytkownikom, którzy nie odbierają poczty elektronicznej w telefonie, czyniąc rozwiązanie jeszcze bardziej konkurencyjnym.

Platforma dostępna jest w czterech wersjach językowych – polskiej, angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej. Na ten moment pasażer może wyszukać połączenia, zakupić bilet/-y i zarządzać nimi jedynie u przewoźnika PKP Intercity. Ta oferta będzie jednak sukcesywnie poszerzana oraz z czasem udostępniona zostanie opcja zaplanowania połączenia kolejowego z przesiadkami u więcej niż jednego przewoźnika.