Na rynku debiutuje reo.pl. To platforma łącząca odbiorców energii z wytwórcami

Reo.pl to platforma, która łączy odbiorców energii z wytwórcami z pominięciem giełdy towarowej.

Dzięki niej wytwórcy energii OZE mogą zwiększać swoje przychody bez konieczności zatrudnienia wykwalifikowanego personelu i środków finansowych do prowadzenia obrotu energią elektryczną, prowadzenia rozliczeń z klientami, raportowania i odprowadzania wszelkich związanych z tym opłat.

- To korzystna ścieżka, na której możliwy jest zakup bądź sprzedaż zielonej energii bez korzystania z klasycznych pośredników podwyższających cenę energii. Wszystko odbywa się na prostych i przejrzystych zasadach, dodatkowo na każdym etapie klienci reo.pl mogą liczyć na wsparcie operatora platformy, który bierze na siebie realizację obowiązków formalnych i organizacyjnych wynikających z obrotu energią - wyjaśnia Tomasz Morawski, członek zarządu reo.pl.

- Zielona energia to nie tylko inwestycja w przyszłość, ale już w teraźniejszość. Ciekawą opcją dla handlu jest z pewnością pełna elastyczność wyboru – zarówno źródła pochodzenia energii (biomasa, elektrownie wiatrowe, hydroelektrownie przepływowe, czyli elektrownie wodne, a także fotowoltaika), jak i samych wartości kontraktu. Na reo.pl pojawiają się różne oferty. Ile energii potrzebujemy? W jakim czasie? Dobry szacunek i kalkulacja pozwala przedsiębiorcom szukać bardzo celowanych ofert (zarówno kupna jak i sprzedaży). Dzięki temu na platformie mogą oni znaleźć oferty pasujące do ich oczekiwań i zawierać kontrakty bez pośredników. To daje przedsiębiorcom kluczowe poczucie stabilizacji i niezależności - dodaje.