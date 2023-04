Testy robota potrwają miesiąc. Bierze w nich udział restauracja indyjska Mandala Express, mieszcząca się na warszawskim Śródmieściu. Jak wygląda praca robotycznego dostawcy?

Po odebraniu zamówienia z restauracji, robot wysyła klientowi wiadomość SMS z informacją, że wyruszył w drogę. W większości pokonuje ją autonomicznie - sam podejmuje decyzję w jaki sposób pokonać trasę. Jest przystosowany do radzenia sobie z różnego rodzaju infrastrukturą miejską. Krawężniki czy nierówne chodniki nie są dla niego przeszkodą. W wybranych momentach wspiera go jednak zdalny operator - na przykład podczas przejeżdżania przez przejścia dla pieszych.

Dostawy jedzenia od robota

Gdy robot dotrze na miejsce odbioru zamówienia - dzwoni do klienta, aby poinformować, że czeka przed budynkiem. Ponadto wysyła klientowi SMS-em link potrzebny do otworzenia pojemnika na jedzenie. Po zakończeniu dostawy wraca do restauracji po kolejne zamówienie. Robot dostarcza jedzenie na dystansie do 3 km od lokalu.

Na ulice Warszawy wyjechał robot, który dostarczy jedzenie z Pyszne.pl, fot. mat. prasowe

- Rolą robota jest wsparcie procesu dostaw na krótkich dystansach w godzinach szczytu. Wierzymy, że to rozwiązanie może usprawnić operacyjność dostaw naszych Partnerów - wyjaśnia Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Dlaczego serwis zdecydował się na testy robota? - Innowacje są wpisane w DNA naszej marki. Bardzo ważnym elementem działalności Pyszne.pl jest identyfikowanie trendów i badanie nowych rozwiązań, które mogą wpłynąć na całą branżę. Jako lider rynku chcemy przecierać szlaki. Testy dostaw z wykorzystaniem robota to kolejne działanie, które wpisuje się w tę strategię - dodaje Krupicz.

- Droid, bo tak lubię nazywać naszego nowego kompana, stanowi nie lada ciekawostkę dla naszych klientów. Jego praca jest wsparciem dla dostaw realizowanych w niedalekim sąsiedztwie restauracji. To interesujące rozwiązanie, które będzie zyskiwać na popularności. Cieszymy się, że możemy wziąć udział w jego testach - mówi Jarosław Śliwa z restauracji Mandala Express.

Ciepłe jedzenie prosto od robota

Testowany przez Pyszne.pl robot Delivery Couple posiada wbudowany system ogrzewania i czujniki temperatury, dzięki którym dostarczone jedzenie będzie ciepłe, a także konstrukcję chroniącą zamówienie przed przewróceniem się czy rozlaniem. Jeździ po chodnikach i ścieżkach rowerowych, a na jednym ładowaniu potrafi pracować przez cały dzień. Jest też przygotowany na „stresujące” sytuacje. Jeśli nie jest pewny, jak pokonać przeszkodę, szuka alternatywnej trasy, a jeżeli nie może jej znaleźć - prosi o pomoc zdalnego operatora.

- Nasze roboty testowane są już w kilku miastach w Polsce we współpracy z mniejszymi partnerami i radzą sobie świetnie. To nowinka technologiczna, która dopiero pojawia się na polskich ulicach, dlatego przyciąga uwagę przechodniów. Roboty spotykają się z pozytywnymi reakcjami. Współpraca z Pyszne.pl, pierwszą tak dużą marką, która zainteresowała się naszym rozwiązaniem, z pewnością dodatkowo zwiększy zaufanie do robotów dostawczych - mówi Beata Falińska, Chief Operating Officer w Delivery Couple.

Zeroemisyjne dostawy

Dostawy z wykorzystaniem półautonomicznego robota są zeroemisyjne. To nie pierwsza proekologiczna innowacja wprowadzona na polskim rynku przez Pyszne.pl.

W 2019 roku serwis wycofał ze swojego sklepu partnerskiego większość plastikowych produktów. W 2022 roku wprowadził do niego z kolei rewolucyjne pudełka na jedzenie Notpla, które posiadają naturalną, wegańską, odporną na tłuszcz powłokę z alg morskich, zamiast plastiku.

Ponadto serwis zbudował w ramach własnej usługi logistycznej flotę rowerów i skuterów elektrycznych.

Testy robota dostawczego Delivery Couple w Pyszne.pl potrwają do połowy maja. Serwis zachęca do testowania rozwiązania w restauracji Manadala Express w Warszawie i dzielenia się opinią na temat nowatorskiej metody dostaw.