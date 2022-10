Nadchodzi czas pracy asynchronicznej?

„W ostatnich latach większość pracowników biurowych musiała zmierzyć się z pracą zdalną, później przyszedł czas na pracę hybrydową i pracodawcy przekonali się, że może to być sposób na wyższą efektywność przy niższych kosztach w firmie. – informuje Piotr Gajewski Dealer Account Manager Professional Displays & Solutions Business Group, a division of Sony Europe B.V - Ujawniły się też niestety deficyty technologiczne i wady obu tych rozwiązań. Model pracy asynchronicznej to efektywniej wykorzystany czas i większa odpowiedzialność po stronie pracownika."

Praca asynchroniczna dodatkowo nie pozbawia pracowników klasycznych kontaktów między sobą co jest wadą pracy zdalnej. Walor społeczny jest bardzo ważny, ponieważ ponad połowa (51%) pracowników biurowych przychodzi do biura, aby móc współpracować z kolegami.

Z tego obrazu wyłania się biuro, które przestaje być wspólną przestrzenią użytkowaną przez wszystkich w tym samym czasie, gdzie egzekwuje się i kontroluje pracowników – a staje się miejscem twórczych spotkań i współpracy w małych, efektywnych zespołach.

Co więc stoi na przeszkodzie?

Połowa (51%) polskich pracowników biurowych uważa, ze pracodawca nie jest w stanie zaufać im na tyle, żeby zezwolić na pracę w godzinach wybranych przez pracownika nawet jeśli wiązałoby się to z warunkiem osiągania wyników i dotrzymywania terminów.

„Kluczowym problemem są też narzędzia i nowe technologie – informuje Piotr Gajewski – ponad połowa (56%) uważa, ze firma nie ma narzędzi do wspierania pracy asynchronicznej, a 53% jest zdania, że wyposażenie biura nie umożliwia pracy na najwyższym poziomie."

Praca asynchroniczna to model, który pozwala wydobyć wszystko co najlepsze z pracy stacjonarnej i zdalnej. Elastyczność, która dla pracodawcy może oznaczać zwiększenie wydajności i zadowolenia pracowników. Stworzenie miejsc pracy w sensie związania z firmą, a nie z biurkiem. Lojalnych pracowników, którzy czują się odpowiedzialni nie tylko za swoje zadania, ale także za przedsiębiorstwo. Do tego potrzebna jest akceptacja tego modelu i zapewnienie narzędzi, które pozwolą na jego pełną realizację.

O jakie narzędzia chodzi?

Rozwiązaniem, które wspiera asynchroniczny model pracy jest system TEOS. Ma on charakter modułowy, co pozwala na indywidualny wybór narzędzi potrzebnych w danej organizacji. Sercem systemu jest oprogramowanie TEOS Manage. Dla działu IT jest to bezcenne źródło informacji na temat tego czy urządzenia dobrze pracują. Stoi za tym pełna kontrola i zdalne sterowanie sprzętem. Można tworzyć plany dotyczące działania urządzeń i odtwarzania treści.