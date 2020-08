Najbogatsi postawią na zrównoważony rozwój i technologie

Jak wynika z World Wealth Report 2020 wskaźnik HNWI (High Net Worth Individual), który określa osoby dysponujące majątkiem w wysokości minimum 1 mln USD, wzrósł o prawie 9 proc. w 2019r., mimo światowego spowolnienia gospodarczego, międzynarodowych wojen handlowych i napięć geopolitycznych. Mimo dynamicznej sytuacji gospodarczej, najzamożniejsze osoby planują przeznaczyć 41 proc. swojego portfela na produkty z obszaru zrównoważonych inwestycji do końca 2020 roku, a 46 proc. do końca 2021 roku. Pojawia się też duża potrzeba hiper-personalizacji.

Rosnące zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem daje firmom możliwość zaangażowania się w przedsięwzięcia o wysokim potencjale. W segmencie osób ze wskaźnikiem ultra-HNWI, zrównoważone inwestowanie wchodzi w znaczącą dynamikę. Podczas gdy 27 proc. osób HNWI ogółem wyraziło zainteresowanie takimi produktami, 40 proc. osób ultra-HNWI było skłonnych w nie zainwestować.Najbardziej zamożne osoby planują przeznaczyć aż 41 proc. swojego portfela na produkty z obszaru zrównoważonych inwestycji do końca 2020 roku, a 46 proc. do końca 2021 roku. Firmy zarządzające majątkiem dostrzegły ten trend i są przygotowane do zaspokojenia popytu, ponieważ 80 proc. z nich oferuje obecnie różne opcje takich rozwiązań.Głównymi powodami zainteresowania najbogatszych zrównoważonymi inwestycjami są wyższe zyski i niższe ryzyko - 39 proc. oczekuje wyższych zysków z takich produktów, podczas gdy 33 proc. postrzega zrównoważone inwestycje jako zdrowe i mniej spekulacyjne.



Możliwości cyfrowe stały się kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania firm zarządzających majątkiem. Hiperspersonalizowane oferty zasilane przez sztuczną inteligencję, analitykę i inne technologie mogą sprostać zmieniającym się oczekiwaniom najbogatszych.

Przed wybuchem pandemii koronawirusa (styczeń-luty 2020 r.), inwestorzy informowali, że są najmniej zadowoleni z punktów kontaktowych związanych ze spersonalizowanymi informacjami lub usługami, a ponad 60 proc. HNWI zgłaszało niezadowalające doświadczenia podczas prób dostępu do informacji o nowych ofertach zarządzania majątkiem lub informacji rynkowych. Najzamożniejsi w wieku 50-59 lat byli najbardziej niezadowolone ze swoich doświadczeń związanych z dostępem do informacji i usług o wartości dodanej.



Niezbyt dobre doświadczenie klientów związane z dostępem do informacji i usług o wartości dodanej jest dla najbardziej zamożnych klientów straconą szansą. Ponad 40 proc. badanych, twierdziło, że dobre doświadczenia w punktach kontaktowych mają głęboki wpływ na ich ogólne wrażenie o firmie, a to prawdopodobnie wzrośnie w związku z COVID-19.

Podczas gdy tylko 26 proc. menedżerów majątkowych zalicza konkurencję BigTech do najbardziej potencjalnych czynników zakłócających, osoby HNWI z pewnością uważają, że BigTech może prześcignąć firmy już istniejące, jeśli chodzi o dostęp do informacji i usług o wartości dodanej. 74 proc. najbogatszych deklaruje gotowość do rozważenia oferty BigTech w zakresie zarządzania majątkiem, skacząc do 94 proc. spośród 22 proc. HNWI, które twierdzą, że mogą zmienić swoją główną firmę zarządzającą majątkiem w ciągu najbliższych 12 miesięcy.