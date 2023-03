Naładują samochody elektryczne i wyświetlą reklamy. Pure City rośnie

- Naszym celem jest prowadzenie działalności w sposób, który realnie wpływa na redukcję śladu węglowego oraz przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce. Z tego względu kluczowe dla nas było, aby już na samym początku naszej działalności pozyskać zielone certyfikaty pochodzenia energii. Dzięki zakupowi zielonych certyfikatów mamy pewność, że pieniądze trafią bezpośrednio do producentów OZE, co jest kluczowe dla rozwoju zielonych źródeł energii w Polsce – komentujeWojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

Zielone certyfikaty pochodzenia energii

Zielone certyfikaty pochodzenia energii to dokumenty potwierdzające, że określona ilość energii elektrycznej została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, wodna lub geotermalna. Certyfikaty są wydawane przez niezależne organizacje zajmujące się certyfikowaniem energii i są przeznaczone dla firm i konsumentów, którzy chcą zmniejszyć swój ślad węglowy.

- Zaangażowanie Pure City w transformację energetyczną na tym jednak się nie kończy. W najbliższym czasie planujemy uruchomić kampanię „Zielona energia- czyste miasta”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony klimatu. Docelowo nasza sieć ma się składać z ponad 750 elektrostacji do końca 2025 r. w miastach o wielkości pow. 20 tys. mieszkańców na terenie całej Polski. Dzięki starannie wybranym lokalizacjom w pobliżu galerii i parków handlowych zapewnimy naszym reklamodawcom dotarcie do licznej grupy odbiorców oraz możliwość realizacji celów ESG. - komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

Misją Pure City jest realny i mierzalny udział w transformacji energetycznej oraz wspieranie firm i marek stawiających na realizację celów ESG. Firma łączy w jednym modelu biznesowym dwa rozwiązania dla inteligentnych miast: zieloną sieć ładowania aut elektrycznych z nowoczesną siecią 55 calowych ekranów cyfrowej reklamy zewnętrznej. We wrześniu ubiegłego roku spółka pozyskała łącznie 4 mln zł kapitału zalążkowego od funduszu Freya Capital na budowę sieci Pure City. Dwie pierwsze elektrostacje stoją już w Warszawie. Do końca czerwca br. Pure City planuje mieć łącznie 50 elektrostacji, a do końca 2023 r. nie mniej niż 100 elektrostacji na terenie całej Polski. Natomiast do końca 2025 r. sieć ma obejmować ponad 750 elektrostacji w miastach w całej Polsce.

Pure City miejska sieć elektrostacji do ładowania pojazdów elektrycznych będących jednocześnie nośnikami cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH). Do końca 2025 r. sieć ma obejmować ponad 750 stacji w miastach w całej Polsce. Nowatorski w Europie koncept z powodzeniem jest już rozwijany w Australii oraz USA, gdzie reklamodawcy coraz chętniej korzystają z nośników reklamowych wspierających rozwój transportu zeroemisyjnego. Partnerami technologicznymi Pure City są Elocity oraz stacjeladowania.com. Inwestorem jest Freya Capital.