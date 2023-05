Nanovo wprowadza rozwiązania AI dla branży retail

AI dla retailu

Ta współpraca umożliwi naszym klientom tworzenie jeszcze bardziej kontekstualnej i policzalnej, a co za tym idzie efektywniejszej komunikacji w ich punktach sprzedaży. AI zmieni nasz biznes – chcemy, aby nasi klienci byli pierwszymi, którzy będą mieli dostęp do tych rozwiązań – mówi Piotr Badowski, CEO Nanovo.

Rozwiązania AI dla handlu od firmy Landorian

Ladorian to firma założona w 2016 roku Madrycie, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji i analizy danych. Jednym z nich jest oprogramowanie AI Retail Media, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania oraz dostarczania spersonalizowanych treści w sklepach detalicznych. Z tego narzędzia, za granicą korzysta już m.in. BP czy Leroy Merlin. Dzięki silnikowi rekomendacji opartemu na technologiach Ladoriana, odbiorcy otrzymują wątki, które odpowiadają ich potrzebom, nawykom, oczekiwaniom oraz zainteresowaniom (tak jak w przypadku Netflixa). Inteligentny system pozwala na zwiększenie sprzedaży promowanych produktów nawet o 30% w stosunku do manualnego planowania wyświetlanych treści. To bezpośrednio wpływa na zadowolenie klientów, którzy korzystają z wygodnej przestrzeni zakupowej. Autorskie rozwiązania Ladorian wspierają rozwijający się rynek In-store mediów, w którym reklamy audio oraz Digital Signage poprawiają jakość usług. Poza Hiszpanią, marka ma na swoim koncie realizacje projektów biznesowych we Francji, Włoszech, Portugalii i Kolumbii. A strategicznym celem do roku 2024 jest działalności w 12 krajach.

Dzielimy z Nanovo wspólną wizję funkcjonowania na dzisiejszym rynku retail i podobnie patrzymy na kierunki jego rozwoju. Rozumiemy, jak istotna jest technologia i jej przenikanie się ze stacjonarną, tradycyjną sprzedażą. W Ladorian potrzebujemy takich doświadczonych partnerów, których rozwiązania są komplementarne z naszymi technologiami. Jestem pewien, że ta współpraca pomoże nam zrealizować zakładane tempo wzrostu – chcemy każdego roku podwajać wartość naszych przychodów – mówi Alejandro Gutiérrez-Bolívar CEO Ladorian.

Co wiemy o Nanovo

Nanovo to krajowy lider w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych formatów w obszarze smart retail. Specjalizuje się w rozwiązaniach Digital Signage oraz Phygital Store, w którym doświadczenia zakupowe znane ze świata online łączą się ze sprzedażą stacjonarną. Do kluczowych aktywów Nanovo należy autorska platforma software’owa SIGNIO – cyfrowe narzędzie do zarządzania treścią i sprzedażą.

W portfolio firmy znajduje się współpraca z takimi markami jak Cinema City, Modivo, PKO Bank Polski czy Żabka przy projekcie Żabka Nano. Spółka wdraża rozwiązania w Polsce i na szeregu zagranicznych rynków w Europie Zachodniej, Środkowo-Wschodniej oraz w Azji, gdzie w 2022 r. zaprojektowała i wdrożyła pierwszy phygital store w regionie GCC.