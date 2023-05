Naprawa smartfona a kradzież pieniędzy. Na to lepiej uważaj!

Całą Polskę obiegła wiadomość o mieszkance Nysy, która będąc na wakacjach we Włoszech oddała swój telefon do naprawy. Po odzyskaniu urządzenia zorientowała się, że została okradziona na prawie 400 tys. złotych (około 87 tys. euro). Do przestępstwa prawdopodobnie doszło, gdy telefon był w zagranicznym serwisie. W jaki sposób odpowiednio przygotować smartfon do naprawy, by nie paść ofiarą podobnego oszustwa? Gdzie się z nim udać, by mieć pewność, że usługa zostanie zrealizowana profesjonalnie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z Grupy Digital Care.