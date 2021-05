Netto rozpoczęło towarowanie magazynu przejętego od Tesco

Wraz z magazynem Netto nabyło także od Tesco osiem samochodów i 378 naczep, fot. mat. pras.

10 maja rozpoczęło się tzw. towarowanie produktów w nowym magazynie Netto w Gliwicach, który duńska sieć sklepów przejęła od Tesco. Początek obsługi przez magazyn byłych sklepów Tesco, które przeszły transformację w sklepy Netto w formacie 3.0, planowany jest na 24 maja.

Magazyn w Gliwicach o powierzchni 56 tys. mkw. został uruchomiony na potrzeby Tesco w lipcu 2011 r.

Obsługuje obecnie 120 sklepów Tesco na południu Polski, ale jego potencjał pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet 350 lokalizacji

Nowy rozdział w logistyce Netto

– Przejęcie Tesco to także duże wyzwanie logistyczne i początek nowego rozdziału w historii logistyki naszej firmy – mówi Przemysław Podsiadły, Head of Supply Chain & Logistics Netto. – Nasza sieć logistyczna liczy obecnie 5 magazynów, w tym dwa przejęte od Tesco. Wszystkie mają dostęp do nowoczesnej infrastruktury transportowej i są zlokalizowane w optymalnej odległości od obsługiwanych sklepów, zapewniając codzienne dostawy świeżych produktów.

Netto przejęło też flotę Tesco

Wraz z magazynem Netto nabyło także od Tesco osiem samochodów i 378 naczep, które są przystosowane do transportu towarów chłodzonych. To pierwsza własna flota Netto, które dotąd korzystało z zewnętrznej bazy transportowej współpracujących z siecią przewoźników.

320 pracowników

Praca magazynu na potrzeby Netto ruszyła już 5 maja. Rozpoczęty dziś proces towarowania ma potrwać około dwóch tygodni. Według planu w pierwszej fazie w magazynie pracować będzie około 320 osób, obsługując zarówno obecne sklepy Tesco, jak i te po transformacji w Netto 3.0. W magazynie składowane będą produkty z różnych grup asortymentowych w odpowiednich dla nich strefach temperaturowych: ambient, chilled, F&V i meat.

Wkrótce towarowanie w Teresinie

Magazyn w Gliwicach nie jest jedynym tego typu obiektem przejętym od Tesco. Drugi to magazyn w Teresinie, który na razie wciąż obsługuje tylko sklepy Tesco. Początek towarowania przez Netto w tej lokalizacji planowany jest na połowę roku. Oba obiekty dopełniają siatkę logistyczną Netto (tworzoną dotąd przez centra logistyczne w Motańcu koło Stargardu, Domasławiu koło Wrocławia oraz Kopytkowie koło Starogardu Gdańskiego) i pozwolą obniżyć koszty logistyki.