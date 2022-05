Netwise chce zaskoczyć rynek nowym produktem

Przychody netto ze sprzedaży w Q1 2022 wzrosły o 25% vs. Q1 2021, a zysk netto osiągnął ponad 1 mln PLN w Q1 i wzrósł o 40% vs. Q1 2021.

Główną specjalizacją Netwise S.A. są systemy CRM i aplikacje biznesowe. Spółka jest również polskim pionierem systemów PRM (Partner Relationship Management) które usprawniają pracę firm funkcjonujących w modelu franczyzowym i partnerskim. Dwa pandemiczne lata przyspieszyły procesy digitalizacji w organizacjach działających w takich modelach. Przekłada się to na coraz większe zainteresowanie klientów platformami, które m.in. usprawniają komunikację między franczyzodawcą i franczyzobiorcami oraz umożliwiają monitoring wyników sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Rośniemy i mamy ambicje oraz plany, by robić to nadal. Wspiera nas w tym dobra reputacja, jaką mamy u naszych klientów, a także to, że potrafimy przyciągać do firmy najlepszych ekspertów w obszarze CRM – uważa Jakub Skałbania, Chief Growth Officer i członek zarządu Netwise S.A. - Nasza strategia na następne miesiące ma parę poziomów. Mogę tylko zdradzić, że już niedługo znów będziemy mogli zaskoczyć rynek naszym kolejnym ruchem, jakiego w polskim CRM jeszcze nie było - podkreśla.