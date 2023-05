Netwise na zakupach. To początek budowy silnej grupy

Transakcja oznacza ruch w kierunku konsolidacji rynku i budowy grupy Netwise, która posiadać będzie spółki wdrażające systemy CRM w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Po przejęciu przez Netwise polska spółka Atteli będzie funkcjonować na rynku tak jak dotychczas, pod własnym szyldem. Firmy uzyskają̨ wzajemnie dostęp do zaplecza technologicznego, know-how i rynków partnera, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności. Usługi obu firm są komplementarne. Atteli będzie realizować projekty mające na celu usprawnienie procesów marketingowo-sprzedażowych z wykorzystaniem Dynamics 365 Marketing, Customer Insights oraz platformy low-code i no-code Microsoft.

Jakub Skałbania, Chief Growth Officer w Netwise zaznacza, że Atteli doskonale uzupełnia kompetencje Netwise i pozwala skupić się grupie również na projektach w niższych segmentach rynku niż Enterprise.

- Umiejętności zespołów Netwise i Atteli wzajemnie się uzupełniają. Dzięki transakcji poszerzyliśmy zakres naszych kompetencji i wiedzy eksperckiej, a także zdolności operacyjne. Spółki w grupie mogą teraz realizować projekty o różnej skali, elastycznie dysponując zasobami. W ten sposób zamierzamy poszerzyć portfolio klientów w Polsce i za granicą - podkreśla Jakub Skałbania.

Zdaniem Skałbani Atteli i Netwise mają podobne rozumienie roli konsultantów we wdrażaniu rozwiązań CRM i optymalizacji procesów marketingowo-sprzedażowych - jako ekspertów nie tylko w obszarze technologii, ale również biznesu.

- Rozpoczynamy nowy rozdział w historii naszej firmy. Liczymy, że efektem połączenia sił będzie rozwój Atteli i wzmocnienie naszej marki. To win-win dla każdego - komentuje Jacek Szafader, CEO Atteli Sp. z o.o. - Do grupy Netwise wnosimy nasze silne kompetencje w obszarze wsparcia procesów marketingowo-sprzedażowych oraz znajomość rozwiązań Microsoft Dynamics 365, a także naszą zwinność projektową i mocny zespół ekspertów. Z drugiej strony uzyskujemy dostęp do możliwości i skali jakie oferuje grupa, co pozwoli nam dostarczać projekty szybciej i w jeszcze lepszej jakości – dodaje, wskazując, że połączenie sił ma też niebagatelne znaczenie przy pozyskiwaniu nowych specjalistów i tworzeniu dla nich bardziej atrakcyjnych warunków pracy.

Poza tym szef spółki Atteli uważa, że stworzona przez niego firma ma podobną do Netwise filozofię prowadzenia biznesu.

- Przy wdrożeniach priorytetem dla nas również jest dostarczanie mierzalnych wartości dla klienta, skuteczność i bezpieczeństwo projektowe, co oznacza realizację każdego zlecenia o czasie i z dbałością o najwyższe standardy - dodaje.

Fundament dla grupy kapitałowej

Dodanie spółki Atteli do Netwise wzmocni pozycję Netwise i rozpocznie konsolidację firm działających w obszarze CRM w Europie.

- Wokół spółki Netwise budujemy grupę, która będzie jednym z trzech najlepszych graczy na rynku dostawców rozwiązań CRM w Europie Środkowo-Wschodniej, z silną pozycją na świecie. Przejęcie Atteli Sp. z o.o. jest ważnym punktem w realizacji tego planu. Tym bardziej, że nadal i jeszcze mocniej skupiamy się tylko na wdrożeniach CRM i low-code w przeciwieństwie do innych integratorów Dynamics, którzy próbują łączyć kompetencje CRM i ERP, często z marnym skutkiem dla Klientów. Cały czas obserwujemy rynek i nie wykluczamy kolejnych ruchów - zaznacza Jakub Skałbania.