New Balance i Taranko z programami od Spartavity

Narzędzie przygotowała i wdrożyła krakowska firma Spartavity.

Program lojalnościowy oparty na stworzonej przez Spartavity platformie Sparta Loyalty Platform funkcjonuje w New Balance od 2018 roku. Głównym celem wdrożenia było zdobycie wiedzy o zachowaniach zakupowych konsumentów, sprzedaż produktów komplementarnych, zwiększenie wartości koszyka zakupowego oraz uporządkowanie komunikacji z klientami.

- Użytkownicy programu lojalnościowego otrzymują określone rabaty i dostęp do specjalnych promocji. New Balance natomiast widzi, co i w jakich zestawach kupują klienci, może więc przygotowywać dla nich dodatkowe oferty oraz podpowiadać kolejne kroki w procesie zakupowym – tłumaczy Łukasz Grodzki, Client Partner Executive, Spartavity. – Dotychczasowa forma programu wymagała jednak rejestracji na papierowym formularzu oraz pokazywania fizycznej karty podczas zakupów lub podawania numeru telefonu. W ciągu ostatnich lat potrzeby konsumentów w tym zakresie wyraźnie się zmieniły. Teraz chętniej korzystają z aplikacji mobilnych i lubią mieć dostęp do informacji o swojej ulubionej marce w każdej chwili i w jednym miejscu.

Jak pokazuje badanie Inmar 2019, 83 proc. klientów przyznaje, że aplikacje zbierające kupony promocyjne wyraźnie zmieniają ich zachowania zakupowe. 39 proc. z nich kupiło produkt wcześniej, niż planowało, tylko dlatego, że otrzymało kupon rabatowy. Natomiast 40 proc. ankietowanych buduje w pewnej części swoją listę zakupową w oparciu o promocje dostępne w aplikacji.

- Coraz większa grupa klientów przed wyjściem z domu sprawdza dostępne promocje i rabaty. To dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić narzędzie, dzięki któremu klienci mogą przeglądać wszystkie promocje i korzystać z nich w swoich telefonach. Dzięki aplikacji, którą dostarczyła nam firma Spartavity, zapewniamy klientom lepszą obsługę, rezygnujemy w dużej części z papierowych formularzy oraz mamy szansę szybciej i skuteczniej komunikować się z użytkownikami – komentuje Iga Bielawski, New Balance Marketing Director CEE.

Taranko, firma odzieżowa z 34-letnią tradycją, wdrożyła program lojalnościowy przygotowany przez krakowską spółkę Spartavity. Informacje płynące z systemu pomagają też Taranko przy planowaniu nowych kolekcji.