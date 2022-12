New Balance rozszerza kontrakt z Sescom

– Współpracę z marką New Balance rozpoczęliśmy 1,5 roku temu. Zakres współpracy obejmował obsługę FM sieci w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Niemczech, Francji, Belgii oraz Austrii. W tym roku rozszerzyliśmy współpracę o sieci w Hiszpanii i Portugalii. W ramach zarządzania obsługą techniczną obiektów należących do New Balance zajmujemy się konserwacją instalacji HVAC i elektrycznych, a także drzwi i rolet automatycznych. Do naszych zadań należy również utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego i usługi ogólnobudowlane – mówi Dorota Jasińska, Business Development Manager w Sescom S.A.