Niedługo zaczniemy zbierać e-paragony w telefonach

Eksperci SMSAPI przyglądają się, czy to rozwiązanie może powtórzyć sukces

e-recepty.

Niektóre sieci handlowe postanowiły uprzedzić nadciągającą falę cyfryzacji. Gotowe na to rozwiązanie są takie sieci jak: LIDL, CARREFOUR CZY LEROY MERLIN. Jednak nie wszyscy klienci będą skłonni do instalowania zakupowych apek sklepów.

- Jeżeli chodzi o sposób dostarczania e-paragonu, zakładamy, że do wyboru będą: SMS, e-mail, aplikacje bankowe, sklepowe czy specjalne aplikacje paragonowe. Trzeba przy tym pamiętać, że część kupujących, na przykład seniorzy, może nie być skłonna do przyswojenia rozwiązań wymagających korzystania z internetu w telefonie. - zauważa zauważa Maja Wiśniewska Marketing Manager w SMSAPI.

Niedługo wszyscy zaczniemy zbierać e-paragony w telefonach

Zgodnie z ujawnionymi przez Ministerstwo Finansów planami dotyczącymi wprowadzenia e-paragonów, korzystanie z tej innowacji ma być jak na razie dobrowolne zarówno dla sklepów, jak i kupujących. Po spodziewanym wejściu w życie stosownego rozporządzenia, oprogramowanie kilkuset tysięcy kas online działajacych w polskich sklepach będzie wymagało niezbędnych aktualizacji, co zapewne zajmie nieco czasu. Wyzwanie stanowią też kwestie logistyczne.

- Ważne jest, aby zaplanować kwestie logistyczne, tak by e-paragon sprzyjał skróceniu czasu robienia zakupów, a nie wydłużał kolejki przy kasach. Dlatego sklepy muszą wypracować dobre sposoby przekazywania danych na potrzeby odbierania paragonu. Trzeba pamiętać, że RODO zobowiązuje do zabezpieczenia pozyskiwania i przetwarzania danych. Ważna będzie zatem kwestia bezpiecznego procesu zbierania numeru telefonu na ten cel, bezpiecznego przechowywania danych i zadbania o to, aby całość działała sprawnie, szybko - podpowiada Jakub Kluz Product and Frontend Manager w SMSAPI.

Sposobem na uniknięcie kłopotów z obszaru ochrony danych osobowych

może być np. takie zorganizowanie systemu generowania i przekazywania

e-paragonów, by kasjer nie miał wglądu w dane klientów. Automatycznie wysyłające się e-paragony mogłyby być dostępne przy finalizowaniu zakupów np. przy płatności elektronicznej.

- Do automatycznego wysyłania potwierdzeń zakupu niezbędne byłoby

zapewne technologiczne zintegrowanie oprogramowania kas fiskalnych z systemami bankowymi oraz narzędziami do zautomatyzowanych wysyłek

wiadomości e-mail czy dystrybucji masowych SMS-ów, takich jakie oferujemy w SMSAPI - zauważa Maja Wiśniewska Marketing Manager w SMSAPI.