Niedziela handlowa już 26 czerwca. Sklepy wyślą klientom sms-y przypominające

26 czerwca przypada niedziela handlowa. Jak ewoluowały przepisy?

Wprowadzony w marcu 2018 zakaz handlu w niedzielę początkowo obowiązywał raz na dwa tygodnie, potem handlowa była ostatnia niedziela w miesiącu i dodatkowo przed świętami. Obecnie jest to już tylko siedem niedziel w roku. Jeszcze większe zamieszanie powstało, kiedy coraz więcej sieci handlowych zaczęło wykorzystywać lukę w przepisach i otwierać się w niedzielę, formalnie jako placówki pocztowe. Praktykę tą ukrócono w lutym 2022, choć część sklepów zaczęła funkcjonować w niedziele jako sklepy samoobsługowe lub zaprasza po odbiór zakupów internetowych.



- W ostatnich latach przekonaliśmy się, że gdy pojawiają się trudności z przekazaniem ważnej informacji, SMS okazuje się bardzo skuteczny. Tak było w przypadku alertów RCB, informujących o zagrożeniach szybciej niż zdążyliśmy sprawdzić prognozę pogody czy powiadomień o terminie szczepienia, przychodzących automatycznie na dobę przed wizytą. W sytuacji, kiedy mało kto pamięta, że w najbliższą niedzielę można zrobić zakupy, sklepy nie poprzestają na umieszczeniu informacji na drzwiach wejściowych, tylko szukają sprawdzonego kanału komunikacji, by zaprosić klientów na zakupy - mówi Maja Wiśniewska, Marketing Manager SMSAPI.

Dlaczego sklepy biorą komunikację na siebie?

Opinie wobec niedzielnego zakazu handlu od początku były podzielone. Według badania UCE Research z września ubiegłego roku, 55 proc. Polaków chciało jego zniesienia, a 35 proc. było przeciwnego zdania. Wątpliwości nie mają za to właściciele sklepów. Analizy przeprowadzone w pierwszych latach funkcjonowania regulacji przez banki i sieci handlowe wskazywały, że zamknięcie sklepów w ostatni dzień tygodnia oznacza spadek ich miesięcznych obrotów o ok. 1 proc. - dla wielu menedżerów to pieniądz, po który warto się schylić, dlatego tym chętniej przypominają o zbliżających się niedzielach handlowych.



- SMS-y są świetnym wyborem do szybkiej i prostej informacji o ofercie, która dzieje się tu i teraz i nie ma długiego czasu trwania. Wybierając SMS jako kanał komunikacji z naszym klientem, mamy pewność, że trafi on przede wszystkim natychmiast do odbiorcy, a sformułowana w jasny i krótki sposób oferta promocyjna nie zostanie odebrana jako nachalny komunikat – ocenia Anna Flis z COO ExpertSender.

Na wygranej pozycji są sklepy lub sieci handlowe, które wcześniej zadbały o doświadczenie zakupowe klientów, oferując im udział w programach lojalnościowych. W ramach zbierania przez nich punktów czy kuponów rabatowych zazwyczaj pozyskują dane takie jak e-mail czy numer telefonu wraz ze zgodą na przesyłanie tymi kanałami informacji handlowych.