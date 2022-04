NielsenIQ Brandbank wdrożył platformę do zarządzania danymi produktowymi

-Na przestrzeni ostatnich lat globalny rynek e-commerce uległ ogromnej zmianie. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja, która coraz szybciej przenosi handel do kanału online. Już dzisiaj 54% klientów deklaruje, że preferuje przeglądanie produktów online vs offline, a jednocześnie szacuje się, że do 2040 r. 95% transakcji będzie odbywało się w tym kanale dystrybucji – zauważa Michał Benicewicz, Supplier Services Director w NielsenIQ Brandbank.

Ten globalny trend oraz zmiana zachowań konsumentów wymuszają również zmianę w sposobie prezentacji produktów na stronach sklepów internetowych sieci handlowych. Już dzisiaj 75% klientów deklaruje, że wybrałoby markę, która w online dostarcza informacje szersze jak te na etykiecie – dodaje Aleksandra Runo, Retailer Services Director NielsenIQ Brandbank.

-Zmiana zachowań konsumentów i jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na dane, które wykraczają poza te dostępne na etykiecie, wymuszają również zmiany po naszej stronie. Wierzymy, że wdrożenie nowej platformy pozwoli naszym klientom zwiększyć atrakcyjność ich produktów w e-commerce, a tym samym wpłynie pozytywnie na sprzedaż generowaną z tego kanału dystrybucji. Polska jest 13 najszybciej rosnącym rynkiem e-commerce na świecie i im szybciej zaczniemy dbać o wizerunek naszych produktów w online, na tym lepsze rezultaty możemy liczyć – dodaje Michał Benicewicz.

NielsenIQ Brandbank jest globalnym liderem w obszarze zarządzania danymi produktowymi. Firma skupia się na dostarczaniu producentom oraz sieciom handlowym usług w zakresie tworzenia, optymalizacji i dystrybucji danych produktowych, a także analityki e-commerce. Na polskim rynku NielseIQ Brandbank współpracuje z blisko 1000 dostawców z branż FMCG, drogeryjnej oraz farmaceutycznej. Dane produktowe stworzone przez usługodawcę są dystrybuowane do większości kluczowych polskich sieci handlowych oraz portali, m.in. Carrefour, Frisco, Makro, Eurocash, Auchan, Allecco, DOZ, Hebe oraz Allegro.