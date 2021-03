Niemcy: zrównanie akcyzy na tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe z akcyzą na papierosy

Fot. mat. pras.

Niemiecki rząd federalny proponuje podwyższenie akcyzy na tytoń do podgrzewania do takiego samego poziomu, jakim obciążone są tradycyjne papierosy.

Ustawa, przygotowana przez niemieckie ministerstwo finansów zakłada, że produkty nowatorskie, w których podgrzewa się tytoń, mają od 1 stycznia 2022 r. zostać opodatkowane tak, jak tradycyjne papierosy. Uzasadnienie jest proste: obie kategorie (tradycyjna i nowatorska, czyli tytoń do podgrzewania) mają taką sama funkcję, czyli dostarczanie organizmowi nikotyny.

„Zgodnie z § 2 ust. 5 zmienionej ustawy, podatek na te wyroby wyniesie nie mniej niż akcyza należna od papierosów, przy czym jedna sztuka wyrobu jest uznawana za jeden papieros. Przepis ten przewiduje szczególny mechanizm wyliczenia akcyzy, zapobiegający manipulowaniu wagą wyrobów nowatorskich lub też ich liczbą. Stawka dla papierosów to od 1 stycznia 2022 10,07 Eurocenta za sztukę + 21,64 ceny detalicznej, co najmniej 22,039 Eurocenta na sztukę. Stawka dla tytoniu do fajek od 1 stycznia 2022 to 15,66 EUR za kilogram + 13,13 procent ceny detalicznej” – czytamy w projekcie niemieckiego ministerstwa finansów.

Niemiecki ustawodawca podkreśla, że znaczenie wyrobów nowatorskich w Niemczech znacznie i stale rośnie. Opodatkowanie substancji zawierających nikotynę ma – zdaniem niemieckich władz – na celu osiągnięcie istotnych celów, wśród których wymienione zostały m.in. przestrzeganie równości podatkowej oraz osiągnięcie dodatkowych wpływów budżetowych. Nawet tak wysoki podatek nie spowoduje według szacunków niemieckich załamania rynku tytoniu do podgrzewania. Niemieckie ministerstwo zakłada, że wpływy z podatku od tytoniu do podgrzewania będą rosły w tempie ok. 10 proc. rocznie.

W Polsce trwa tymczasem debata na temat akcyzy na nowatorskie wyroby tytoniowe, czyli m.in. coraz popularniejsze w naszym kraju podgrzewacze tytoniu. Zwolennicy podniesienia akcyzy argumentują, że w Polsce mamy najniższą nominalną stawkę na tego typu produkty. Przeciwnicy zwiększenia daniny przekonują, że konieczne są stosowne regulacje na poziomie europejskim.

Średni poziom akcyzy na paczkę produktów podgrzewanych w Europie wynosi 0,90 Euro, a na paczkę papierosów 3,20 euro – oznacza to, że wysokość akcyzy na paczkę podgrzewanego tytoniu wynosi średnio w UE 28,1% akcyzy na papierosy tradycyjne. W Polsce poziom akcyzy na podgrzewany tytoń to tylko 20,2% akcyzy na zwykłe papierosy (10 pkt. proc. poniżej średniej UE). Eksperci z kancelarii Parulski i Wspólnicy – Doradcy Podatkowi wyliczyli, że Polska zaniża tę średnią, bo obecnie poziom akcyzy na podgrzewane papierosy wynosi u nas tylko 20,2 proc. akcyzy na zwykłe papierosy, czyli aż 10 pkt. proc. poniżej średniej UE.