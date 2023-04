Nowa aplikacja mobilna w centrach handlowych NEPI Rockcastle

Do końca roku rozwiązanie dostępne będzie we wszystkich 52 obiektach handlowych z portfolio NEPI Rockcastle w Europie. Aplikacja jest bezpłatna i już dziś można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Jak działa SPOT? Każde zakupy w centrum są nagradzane punktami lojalnościowymi, które niosą ze sobą

korzyści i niespodzianki, takie jak zniżki do ulubionych sklepów, specjalne nagrody, prezenty i bony do sklepów partnerskich, z których można korzystać na terenie wszystkich centrów handlowych NEPI Rockcastle w Polsce. Aplikacja pozwala zbierać punkty niezależnie od tego, w którym centrum klient dokonuje zakupów.

- Współczesny handel korzysta z coraz bardziej zaawansowanych technologicznych rozwiązań wspierających tworzenie indywidualnych doświadczeń klientów. Intuicyjne aplikacje mobilne spełniające potrzeby zakupowe konsumentów to dziś realna przewaga konkurencyjna. Dlatego też w naszej nowej aplikacji użytkownicy znajdą wiele udogodnień i przydatnych funkcji, które nie tylko usprawnią im zakupy, ale także nam pomogą dotrzeć do naszych klientów z jeszcze bardziej spersonalizowaną ofertą. Mamy ambitny plan by w ciągu dwóch lat z naszej aplikacji korzystało w całej sieci blisko milion użytkowników. – mówi Monika Kupryjaniuk, Digital Marketing Manager NEPI Rockcastle.

Dedykowane zniżki w SPOT

Klienci korzystający ze SPOT a będą mieć dostęp do dedykowanych zniżek przeznaczonych tylko dla posiadaczy aplikacji. Dodatkowo, dzięki planowi centrum dostępnemu w SPOT będzie można znaleźć ulubiony sklep i kontakt do niego. By zachęcić klientów centrów do korzystania z aplikacji zakupowej zbudowano trzy podstawowe poziomy członkostwa – Bronze, Silver oraz Gold. Liczba zebranych punktów decyduje o przynależności do danego poziomu, im ich więcej, tym wyższy poziom i tym samym lepszy i większy wybór dodatkowych nagród i specjalnych promocji. W aplikacji użytkownicy znajdą także podpowiedzi, jak zdobywać dodatkowe punkty.

- Warto dodać, że osoby, które dotychczas zbierały punkty w programie Sezam mogą je przenieść rejestrując się w aplikacji SPOT. Warunkiem jest zarejestrowanie się na ten sam adres mailowy co w Sezamie - dodaje Monika Kupryjaniuk.

Specjalnym udogodnieniem nowej aplikacji jest możliwość połączenia jej z kartą płatniczą. Funkcja ta jest od ub.r. dostępna w krakowskiej Bonarce, w kolejnych centrach handlowych wprowadzana jest stopniowo. To rozwiązanie usprawni proces zbierania punktów lojalnościowych, nie trzeba będzie skanować paragonów, bo punkty będą naliczone w programie automatycznie. Nie trzeba też będzie archiwizować paragonów w wersji papierowej. Ponadto automatycznie przydzieli klientom najwyższy możliwy poziom członkostwa – VIP. Przyzna również dodatkowe benefity w postaci nagród dedykowanych, promocji punktowej i specjalnych zniżek w salonach galerii.

Aplikacja SPOT to również szybki dostęp do informacji o centrum handlowym, usługach, nowych wydarzeniach i promocjach. Klienci będą mogli otrzymywać spersonalizowane powiadomienia, dzięki którym można być na bieżąco z najnowszymi ofertami i wydarzeniami. Do końca roku SPOT będzie dostępny we wszystkich galeriach z portfolio NEPI Rockcastle. W Polsce aplikacja zastąpi dotychczas funkcjonujący program SEZAM. Jej wprowadzeniu towarzyszyć będzie kampania reklamowa.