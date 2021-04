Nowa metoda płatności dedykowana e-commerce

Serwis Przelewy24 przy współpracy z Santander Consumer Bank wprowadza na rynek nową metodę płatności P24NOW.

Jest to ogólnodostępna metoda płatności „trzy w jednym” – limit odnawialny aż do 10 000 zł, płatność odroczona do 54 dni i korzystne raty. Wybór sposobu spłaty jest możliwy każdorazowo przy płaceniu za zakupy P24NOW.

Sprzedający otrzymuje zapłatę od razu po dokonaniu zakupu przez klienta, nie martwiąc się formalnościami pomiędzy klientem a bankiem.

Aktywacja P24NOW w sklepie nie wymaga dodatkowych prac developerskich ani formalności po stronie merchantów.