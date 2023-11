Nowa technologia zmieni ludzi w cyfrowe billboardy?

Materiał nazwany Project Primrose zawiera odblaskowe moduły rozpraszające światło na dużych cekinach, tworzące cyfrowy wyświetlacz, który można nosić na sobie.

- Wykorzystując takie ubrania, reklamodawcy mogliby stworzyć chodzący, dynamiczny billboard, ponieważ obraz może zmieniać się na nim w czasie rzeczywistym. Na dziś umożliwia on użytkownikom wyświetlanie treści utworzonych za pomocą programów należących do rodziny Adobe.

Telewizja “przegrzewa” emocje. Billboard zmusza do zastanowienia

– Nie mam wątpliwości, że taka forma prowadzenia akcji jest co najmniej równie skuteczna jak spoty w telewizji czy internetowe akcje. Przede wszystkim liczy się idealnie dobrana lokalizacja na podstawie statystyk z wypadków. To tymi drogami porusza się najwięcej osób łamiących przepisy. Zaintrygowany kierowca, stojąc na przejściu dla pieszych, przeczyta informacje, które mają na sobie wolontariusze. Natomiast piesi nie tylko będą mieli czas zapoznać się z treścią, ale też żeby zrobić zdjęcie czy nagrać filmik, który z dużym prawdopodobieństwem zaleje też media społecznościowe lub te tradycyjne. Dlatego akcja przeprowadzona nawet w jednym mieście poniesie się na całe miasto, a może nawet i stan – diagnozuje Katarzyna Kociubińska ze ZnajdźReklamę.pl.