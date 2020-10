Nowe kasy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w drogeriach Rossmann

fot. materiały prasowe

Od połowy października 2020 w sklepach Rossmann, między innymi w Warszawie, Lublinie czy Białymstoku wdrożono nowe kasy, które łączą funkcje kas tradycyjnych i samoobsługowych oraz są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – to pierwsze takie rozwiązanie na rynku.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z firmą SelfMaker.

Zakupy powinny być dobrym i pozytywnym doświadczeniem dla każdego. Nowe kasy samoobsługowe zwiększają dostępność sklepów dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności. Dzięki zwiększonemu kontrastowi oraz odpowiedniej czcionce są one przyjazne w obsłudze dla osób słabowidzących.

Przeczytaj także: Voice Contact Center z Grupy OEX kontynuuje współpracę z siecią Rossmann

Poza intuicyjnym systemem, nowe kasy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby łączyły funkcję kas tradycyjnych i samoobsługowych – są to pierwsze tego typu kasy na rynku.

Ruchomy, 15 calowy ekran, który można obracać o 180 stopni pozwala na obsługę kasy przez pracownika sklepu lub klienta, w przypadku kiedy stanowisko nie ma kasjera. Wystarczy, aby klient obrócił ekran w swoim kierunku i rozpoczął samodzielne skanowanie produktów. Dodatkowo, ekran może się poruszać w płaszczyźnie góra dół, co pozwala na dostosowanie jego wysokości do klienta. Dzięki takiemu rozwiązaniu, osoby poruszające się np. na wózku inwalidzkim mogą obniżyć ekran do odpowiedniego poziomu i komfortowo dokonać zakupu, również osoby wyższe mogą dostosować ekran do własnych potrzeb.

- Realizując projekt kas samoobsługowych dla Rossmann przyświecała nam idea dostępności dla każdego klienta niezależnie od obecności pracownika przy kasie, jak również zniesienie barier dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązanie, nad którym pracowaliśmy z zespołem konstruktorów przez wiele tygodni pozwala na zamknięcie zaawansowanej technologii w urządzeniu rozmiarów komputera PC. Jest to duży krok w branży urządzeń samoobsługowych. Do tej pory kasy, które funkcjonowały na rynku, zajmowały sporo przestrzeni sklepowej i nie charakteryzowały się ciekawym wyglądem. Kasa zaprojektowana dla Rossmann łączy w sobie technologię, funkcjonalność oraz design, który jest spójny z aranżacją i estetyką sklepu – mówi Marek Wieteska Prezes Zarządu SelfMaker.

.