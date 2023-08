Nowe miejsce na biznesowej mapie Katowic. Craft oddany do użytku (zdjęcia)

Craft - ekologiczny budynek Ghelamco

Dynamiczna, wznosząca się na wysokość 55 metrów bryła Crafta o tarasowym układzie góruje nad ulicą Chorzowską i Drogową Trasą Średnicową. Na jego przeszklonej fasadzie widoczne są pionowe elementy w odcieniu miedzi, tzw. „żyletki”, nadające mu industrialnego charakteru odwołującego się do przemysłowego dziedzictwa Katowic. Nieszablonowa, 13-kondygnacyjna konstrukcja daje najemcom dostęp aż do sześciu tarasów, z których jeden znajduje się na dachu budynku, umożliwiając wyjątkowy widok na panoramę miasta. Projekt biurowca powstał w katowickiej Pracowni Architektonicznej Czora & Czora.

- Craft to przykład nowoczesnego i ekologicznego budynku wpisującego się w strategię ESG Ghelamco. Katowice zyskują obiekt wyróżniający się ponadprzeciętną architekturą, troską o środowisko i oferujący najwyższej klasy biura. Centralne miasto ponad 2-milionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyciąga inwestorów rozwiniętą infrastrukturą i dostępem do wykwalifikowanej kadry pracowników. Jestem przekonany, że Craft będzie idealnym miejscem do pracy i dynamicznego rozwoju polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, które zdecydują się ulokować swoje siedziby i centra usług na Śląsku – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Atutem inwestycji, której budowa ruszyła pod koniec 2020 roku, jest położenie w sercu Katowic, tuż obok Silesia City Center oraz w bliskiej odległości od Spodka. Liczne połączenia tramwajowe i autobusowe oraz ścieżki rowerowe zapewniają świetną komunikację biurowca z pozostałymi częściami metropolii. Nieopodal budynku przebiega Drogowa Trasa Średnicowa, łącząca ze sobą sześć miast konurbacji górnośląskiej.

Inteligentny, neutralny energetycznie

Craft jako pierwszy obiekt biurowy w mieście regionalnym Europy Środkowo-Wschodniej będzie mógł poszczycić się certyfikatem SmartScore, potwierdzającym najwyższy standard inteligentnych rozwiązań. Oprócz niego jako pierwszy w Katowicach zostanie też oceniony pod względem zaawansowania technologicznego w systemie WiredScore. Inwestycja Ghelamco będzie certyfikowana również w ekologicznym systemie BREEAM na poziomie Excellent, WELL, a także „Obiekt bez barier”.

Budynek charakteryzuje się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. Atutem obiektu będzie wykorzystanie autorskiego systemu operacyjnego Ghelamco – Signal OS, który służy do kompleksowego i inteligentnego zarządzania biurowcami. Pozwala m.in. na zrównoważone gospodarowanie mediami oraz kontrolę jakości powietrza. Elementem systemu jest aplikacja mobilna, która umożliwia użytkownikom m.in. poruszanie się po budynku bez karty dostępu czy rezerwację sal i miejsc parkingowych.

W trosce o zdrowie i komfort pracy najemców, wnętrza Crafta wyposażone są dodatkowo w rozwiązania antypandemiczne, takie jak wirusobójcze lampy UV w windach i centralach wentylacyjnych. Ponadto, w biurowcu znalazły się stacje do ładowania samochodów elektrycznych, a także parking dla rowerów wraz zapleczem – szatniami i prysznicami. Na kierowców czeka 218 miejsc parkingowych w garażu podziemnych oraz dodatkowe 28 przed budynkiem.