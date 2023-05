Nowy algorytm CHEP zmniejsza liczbę straconych palet o 500 tys. rocznie 

CHEP działa na rzecz cyfrowej transformacji swojej działalności, w tym sposobu zarządzania odbiorem palet ze swojego europejskiego call center, które znajduje się w Lizbonie w Portugalii. Podobne pilotażowe projekty przeprowadzane są także poza Europą, w USA i Brazylii.

- Rok temu wystartowaliśmy z projektem „Predict project”, wprowadzając koncepcję odzyskiwania nośników opartą na danych. Dzięki technologii wykorzystującej samouczenie się maszyn w połączeniu z danymi zebranymi od producentów, dostawców i klientów detalicznych opracowaliśmy szereg algorytmów, które tworzą cotygodniowe zadania dla pracowników call center - mówi Alfonso Martín, dyrektor organizacji Productivity Solutions w CHEP Europe. - Narzędzie zarządza odbiorami nośników z ponad 100 tys. lokalizacji i w zeszłym roku pomogło nam zwielokrotnić odbiór o 500 tys. sztuk, co zwiększa wydajność łańcucha dostaw i wspiera zrównoważony rozwój - dodaje.

Transformacja modelu współdzielenia palet

Ambitny cel firmy CHEP to całkowite przeprojektowanie modelu do współdzielenia palet. Marka chce budować nowe możliwości firmy oraz identyfikować innowacyjne opcje zwiększania wartości dla klienta. Podstawą jest tu transformacja cyfrowa, która wykorzystuje moc danych i cyfrowej analizy. W połączeniu z najważniejszymi zasadami biznesowymi, czyli dotyczącymi ponownego wykorzystania, odporności i regeneracji, firma chce stać się liderem i pionierem łańcuchów dostaw przyszłości.

- Przeprowadzamy kompleksowy proces mapowania wszystkich działań zarządzanych przez call center, dzięki czemu zidentyfikujemy obszary do poprawy, które posłużą jako podstawa transformacji - wyjaśnia Christian Carrasco, dyrektor z organizacji Asset Productivity Process Transformation w globalnym dziale firmy. - Transformacja call center opiera się na trzech filarach. Pierwszym jest udoskonalona obsługa klienta. Wszyscy nasi klienci, bez względu na to, czy są to klienci wewnętrzni czy zewnętrzni, oczekują takiej samej obsługi. Drugim jest globalna cyfryzacja, którą należy dopasować z innymi programami transformacji firmy. Trzecim jest zwiększenie wydajności, od optymalizacji procesów po skrócenie czasu spędzonego na rozwiązywaniu problemów - zaznacza.

Aktualnie call center zajmuje się zarówno połączeniami przychodzącymi, jak i wychodzącymi, obsługując klientów związanych z odzyskiwaniem zasobów. Ponad 100 dedykowanych pracowników udziela informacji w 25 językach, obsługując 28 krajów w Europie. Dodatkowo, strona internetowa collect.chep.com umożliwia łatwe i szybkie złożenie zamówienia odbioru palet online.

CHEP jest częścią Brambles Group i działa w ok. 60 krajach, dysponując największymi oddziałami w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. suchy prowiant, produkty spożywcze, środki medyczne i higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej. Zatrudnia około 11 700 osób. Posiada ok. 360 mln nośników, ponad 750 centrów serwisowych, które obsługują ponad 500 tys. punktów odbioru obejmujących takie marki, jak Procter & Gamble, Sysco i Nestle.