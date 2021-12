„Nowy Internet” Metawersum: jakie szanse i zagrożenia niesie dla handlu detalicznego?

Termin Metawersum wykorzystuje Mark Zukerberg, twórca Facebooka, który intensywnie pracuje nad „rozszerzonym” internetem. Niedawno ogłosił zmianę nazwy Facebook na Meta.

Metawersum to „nowa wizja internetu, w którym jest więcej możliwości interakcji między użytkownikami, dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości”.

„Nowy internet” mogą wykorzystać platformy e-commerce, aby spełnić coraz większe oczekiwania konsumentów co do prezentowania marek i doświadczenia zakupowego. Niesie jednak wiele zagrożeń.

Nowy wspaniały internet

Jak głosi definicja, „Metawersum to nowa wizja internetu, w którym jest więcej możliwości interakcji między użytkownikami, dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości. Według założeń ma on być możliwie zbliżony do realnego świata”.

Dr Krzysztof Kuźmicz, medioznawca z Akademii Leona Koźmińskiego tłumaczy, że podstawowa różnica pomiędzy internetem, z którego korzystamy dziś, a jego wariantem metawersum polega na pogłębionej imersji użytkowników w przestrzeniach kreowanych cyfrowo, czyli, wykorzystując język gamingu, „zanurzenie” użytkowników w świecie wirtualnym.

- Możliwe to będzie dzięki zastosowaniu mechanizmów i technologii obecnych m.in. w grach komputerowych, światach wirtualnych oraz rzeczywistości rozszerzonej, uzupełnionych o funkcjonalności i doświadczenia komunikacyjne twórców i użytkowników platform społecznościowych, a także takich, które obecnie znajdują się na etapie koncepcji lub w wersjach testowych. Urealnienie metawersum i pełne wdrożenie rynkowe uzależnione będzie m.in. od dostępności rozwiązań sprzętowych umożliwiających jego użytkowanie, spełnienia parametrów technicznych infrastruktury sieciowej i telekomunikacyjnej, a także oprogramowaniu wirtualnych platform społecznościowych i woli użytkowników, by z nich korzystać – tłumaczy ekspert.

Jeszcze niedawno kupowanie przy wykorzystaniu VR wydawało się niemożliwe. Teraz powoli urzeczywistnia się. Jednym z powodów przyspieszenia rozwoju nowych technologii była pandemia.

Natalia Hatalska, CEO, założycielka infuture.institute podczas EEC Online w maju 2020 r. zwracała uwagę, że mimo rzadszych odwiedzin sklepów stacjonarnych, nadal mamy potrzebę dotykania, poznawania zmysłami. - Widzimy, że pojawia się nowy trend - internet senses. Jest to próba przeniesienia zmysłów do świata internetu, przenoszenia możliwości dotykania, czucia do online – mówiła ekspertka, zaznaczając, że jest jednak kwestia kilku lat i rozwoju technologii.