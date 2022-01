Ocado zapowiada rewolucję w e-grocery. Pomoże robot nowej generacji

Roboty nowej generacji są w stanie kompletować 15 tys. produktów dostępnych w magazynach Ocado o różnej wadze, kształcie, i delikatności opakowania. W połączeniu z systemami sztucznej inteligencji, które nimi sterują przyspieszają proces pakowania, zwiększają jego efektywność i precyzyjność. Ocado jest przekonane, że 20 lat po debiucie swojej usługi dostawy produktów online do domu klientów, wychodzi do klientów z innowacją, która zmieni rynek e-grocery.

Dotychczas najmniejszym zautomatyzowanym magazynem, gdzie zamówienia kompletowały roboty było centrum Ocado w Bristolu o powierzchni około 14 000 mkw. Ale następna generacja zrobotyzowanej platformy Ocado będzie działać na zaledwie setkach metrów kwadratowych - wskazują przedstawiciele firmy.

Najmniejszy magazyn Ocado to ten, z którego prowadzone są szybkie dostawy Zoom, działający w zachodnim Londynie. Ma on około 930 mkw. Jednak jest to magazyn tylko „częściowo zautomatyzowany”, a większość kompletacji odbywa się ręcznie. Wkrótce jednak w pełni zautomatyzowane magazyny mogą też zacząć obsługiwać klientów z zaplecza supermarketów czy małych powierzchni w centrach miast, tzw. dark stores, bo firma stworzyła i zatrudniła do pracy nową generację wydajniejszy robotów.

Dzisiejsza deklaracja ekspansji jest możliwa, bo jak donosi ShareMagazine, w ostatnim czasie Ocado wygrało proces patentowy z norweskim producentem robotów AutoStore. Sprawa sądowa rozpoczęła się w 2020 roku, kiedy AutoStore ogłosiło, że pozwie Ocado za naruszenie patentów technologicznych i zwróci się do sądu o zakaz importu robotów Ocado, które są kluczową częścią platformy udostępnianej m.in, sieci spożywczej Kroger, do USA.