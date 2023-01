Odbicie w branży Facility Management. Sescom poprawia wyniki sprzedaży zagranicznej

– Szczególnie w drugiej połowie roku obrotowego odnotowaliśmy znaczący wzrost w sprzedaży zagranicznej. W tym czasie przychody generowane poza Polską zwiększyliśmy w stosunku do czasu covidowego o 62%. Wynik ten zdecydowanie obrazuje powrót na ścieżkę wzrostu sprzedaży zagranicznej. To dla nas bardzo dobry znak. Tym bardziej że udało nam się pozyskać nowe, zagraniczne kontrakty – mówi Sławomir Halbryt, prezes Sescomu. - Widzimy dużą przestrzeń do dalszego rozwoju rynku FM w Europie. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji dostawcy TFM (Technical Facility Management) pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail na głównych rynkach europejskich do 2030 r. Chcemy to zrobić poprzez podwojenie liczby międzynarodowych klientów – dodaje.

Facility Management dla ponad 60 klientów międzynarodowych

Potwierdzeniem poprawy koniunktury na rynkach zagranicznych są podpisane w 2021/22 r. nowe kontrakty handlowe, które objęły firmy z branży paliwowej, odzieżowej oraz gastronomicznej. Spółka informowała m.in. o objęciu usługą serwisową kolejnych 80 sklepów modowych na rynku niemieckim, należących do międzynarodowej sieci retailerów. Sescom rozszerzył swoją działalność o nowe kontrakty również w Czechach, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii oraz w Austrii. Pod koniec 2022 r. spółka była obecna na 25 rynkach krajowych.

Sescom realizuje szeroki zakres usług Facility Management dla ponad 60 klientów międzynarodowych i ich ponad 40 000 placówek w całej Europie.

– Staramy się indywidualnie i kreatywnie podchodzić do potrzeb naszych klientów oraz stale aktualizować sposoby współpracy. Mamy świadomość, że rozwiązania, które sprawdzały się wczoraj, jutro mogą wymagać modyfikacji i ulepszenia. Rozwój technologiczny pędzi, a my reagujemy na potrzeby otoczenia. Realizujemy szeroki zakres usług Facility Management: od wsparcia klientów w utrzymaniu technicznym rozproszonych obiektów handlowych, przez zapewnienie sprawności urządzeń HVAC i IT, po usługi optymalizacji energetycznej dzięki własnym systemom informatycznym – wyjaśnia prezes Sescomu.

Sescom: partnerstwa i przejęcia oraz rozwój organiczny

Firma stawia nacisk na rozwój poza Polską poprzez „Program Partnerstw i Przejęć” oraz „Program Operacyjny Rozwoju Organicznego”.

– Kraje Europy Zachodniej to obszar biznesowo stabilny, oferujący wyższe marże, dlatego chcemy tam rozwijać się poprzez przejęcia i partnerstwa (poza DACH – krajami niemieckojęzycznymi). Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, DACH oraz Skandynawię chcemy rozwijać w sposób organiczny. Nasi klienci po przeprowadzeniu przez nas pilotaży lub prac na jednym rynku rozszerzają z nami współpracę na kolejne obiekty, kraje – komentue Sławomir Halbryt.

Sescom to notowana od 2018 roku na głównym parkiecie GPW spółka świadcząca usługi technicznego Facility Management w 24 krajach Europy. Wykorzystuje autorskie technologie i rozwiązania techniczne do zarządzania majątkiem trwałym i infrastrukturą techniczną obiektów rozproszonych. Zapewnia klientom m.in. z branży retail i real estate efektywność techniczną na wszystkich etapach cyklu życia obiektu. Realizuje też projekty związane z efektywnością energetyczną i z technologiami wodorowymi.