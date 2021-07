Odroczone płatności przemówiły do młodych

Do 2023 r. rynek odroczonych płatności wzrośnie na całym świecie dwukrotnie, fot. materiały prasowe

Z raportu firmy Wordpay wynika, że do 2023 r. rynek odroczonych płatności wzrośnie na całym świecie dwukrotnie.

Badania wskazują, że odroczone płatności po zakończeniu pandemii utrzymają wysoki trend. Konsumenci, którzy na przestrzeni ostatniego roku zaczęli korzystać z tego rozwiązania, cenią sobie pozytywny wpływ na zachowanie płynności finansowej oraz stabilność budżetu. W naszym kraju taka forma transakcji online dopiero zyskuje na popularności. Raport „E-commerce w Polsce 2020” opublikowany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej wskazuje, że z odroczonych płatności korzysta 6% kupujących w Internecie. Dla porównania, w Niemczech stanowią już 20% transakcji, ale prognozy w ujęciu globalnym jednoznacznie plasują tę metodę płatności wśród kluczowych trendów w e-handlu w najbliższych latach.

Badanie „Polacy w Internecie w 2020 r.” Krajowego Rejestru Długów pokazało, że 47% kupujących ma świadomość o możliwości skorzystania z odroczonych płatności, a zainteresowanie nimi najczęściej wykazują osoby w wieku 35-44 lata. Natomiast 18% rozwinęło swój e-portfel o nowe narzędzie płatnicze, deklarując, że już korzysta z tego rozwiązania.

- Rozwój oraz rosnąca popularność odroczonych płatności wynikają ze wzmożonego zainteresowania młodszego pokolenia, które do tej pory z reguły unikało krótkoterminowego zadłużenia, nie korzystając na przykład z kart kredytowych. Usługa szybko do nich przemówiła, ponieważ jest prosta, intuicyjna, ale przede wszystkim od razu daje realną korzyść, co z ich perspektywy jest czymś zupełnie naturalnym oraz oczywistym – mówi Agata Lejman, Marketing Manager w AIQLabs, właściciela marki „Kupuj Teraz – zapłać później”.

Narzędzie finansowe pozwala zrealizować płatność po miesiącu lub nawet później, mimo że produkt można nabyć od ręki. Europejska dyrektywa PSD2 dała możliwość korzystania z bankowych metod weryfikacji klientów podmiotom spoza tego sektora, umożliwiając uruchomienie sprzedaży ratalnej także mniejszym sprzedawcom. Jest to o tyle istotne, że według szacunków w Polsce tego typu transakcje regularnie realizuje ok. 400 tysięcy użytkowników.

Konsument, który w wymagających czasach pandemii, jest niepewny swojej sytuacji finansowej, z reguły sięga po opcję zakupu, będącej dla niego najbardziej bezpieczną. Odroczona płatność wywiera zatem pozytywny wpływ na sprzedaż oraz może być czynnikiem decydującym podczas wyboru sklepu, w którym klient nabędzie dany towar. Z perspektywy kupującego, jest to odpowiednie narzędzie zarówno do zarządzania domowym budżetem, jak i zachowania płynności. Warto również wspomnieć, że w przypadku realizacji zakupu wielu produktów konsument może zakładać, że część z nich będzie musiał zwrócić. Dzięki odroczonej płatności, nie blokuje wówczas swoich środków i może je przeznaczyć na inne transakcje.

„Kupuj Teraz - zapłać później” to forma płatności za produkty w wybranych sklepach internetowych, która w prosty sposób umożliwia dokonanie zakupu bez korzystania z własnego konta bankowego czy karty kredytowej. Oferta łączy w sobie dwie usługi – odroczone płatności oraz wirtualna karta płatnicza.