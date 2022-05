Odzieżowa sieć przeprowadziła audyt energetyczny

Ponad 5 lat minęło od wejścia w życie „Ustawy o efektywności energetycznej”, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek wykonania audytów energetycznych. Procedura obejmuje szczegółowy przegląd zużycia energii w trzech obszarach – nieruchomościach, instalacjach przemysłowych i transporcie.

Obowiązkiem zrealizowania co 4 lata wymaganego ustawą audytu energetycznego objęci są przedsiębiorcy zatrudniający minimum 250 pracowników, mający obrót roczny na poziomie co najmniej 50 milionów euro lub sumę aktywów powyżej 43 mln euro.

– Głównym celem audytów jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej, a także dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach. Zgodnie z ustawą audyt musi uwzględniać minimum 90 proc. całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie – mówi Bartłomiej Gawin, dyrektor Biura Energy i Digital wspierający operacyjnie i analitycznie realizację usług Energy w Grupie Sescom.

Trzy etapowy audyt efektywności energetycznej

Przeprowadzenie audytu to proces wieloetapowy. Pierwszym jest pozyskanie niezbędnych danych, na podstawie których następuje drugi etap – wybór obszarów do analizy. Kolejnym jest opracowanie raportu zawierającego wnioski, propozycje modernizacji oraz opracowanie treści zgłoszenia do URE.

– Obecnie zakończyliśmy wymagany prawem audyt energetyczny u Klienta z branży odzieżowej, który posiada salony sprzedaży w całym kraju. Audytowi poddaliśmy aż 820 obiektów handlowych oraz 9 budynków biurowych i centrum logistyczne zlokalizowane w Polsce – mówi Sławomir Halbryt, prezes zarządu, Sescom S.A.

Przedsiębiorcy, którzy przeprowadzili audyt energetyczny, w ciągu 30 dni od jego zakończenia zobowiązani są zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej o tym fakcie oraz na wypadek kontroli przechowywać dane przez 5 lat.