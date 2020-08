OEX obejmie pakiet kontrolny w spółce iPOS

24 sierpnia 2020r. została podpisana umowa inwestycyjna, na podstawie której OEX S.A. obejmie za kwotę ok. 6 mln zł 43.000 akcji nowej emisji iPOS S.A., stanowiących 51,0 proc. w podwyższonym kapitale spółki. Tym samym Grupa OEX, specjalizująca się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży, powiększyła swój portfel inwestycji w segmencie Retail Services.

– Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju i budowy wartości Grupy OEX w oparciu o nowoczesne technologie. Spółka iPOS poszerzy nasze kompetencje w obszarze Retail Services, czyli handlu w lokalnych sklepach stacjonarnych, które obsługujemy od lat. Dzięki inwestycji oferta OEX zostanie powiększona o rozwiązania technologiczne umożliwiające klientom obsługę sprzedaży w punktach detalicznych i jej analizy w czasie rzeczywistym, jak również obsługę płatności, których znaczenie rośnie w związku z przechodzeniem konsumentów na rozliczenia bezgotówkowe. Oceniamy, że potencjał wzrostu iPOS w krótkim okresie jest znaczący ze względu na obowiązkową wymianę urządzeń fiskalnych w określonych grupach przedsiębiorców, która na podstawie obowiązujących przepisów będzie musiała zostać przeprowadzona przed 1 lipca 2021 r. W dłuższej perspektywie upatrujemy możliwości wzrostu w rozwoju platformy iPOS web poprzez dodawanie nowych usług np. w oparciu o analizę wielkich zbiorów danych i rozwiązania z zakresu AI oraz machine learning. Nie bez znaczenia są synergie z innymi spółkami z Grupy OEX. Nasze zespoły terenowe realizują obecnie kilkadziesiąt tysięcy wizyt miesięcznie w detalicznych punktach sprzedaży, a dołączenie oferty iPOS będzie kolejną wartością dodaną w portfelu świadczonych usług – powiedział Jerzy Motz, prezes zarządu OEX S.A.

Rynek urządzeń fiskalnych jest szacowany na 1,6 miliona aktywnych urządzeń, z czego 400 tysięcy to zaawansowane i specjalistyczne systemy kasowe, a ok. 1,2 miliona to kasy fiskalne. Obecnie trwa największa, od momentu wprowadzenia obowiązku stosowania kas rejestrujących, wymiana urządzeń, która obejmuje kolejne grupy podatników.

Działający od 2014 roku iPOS jest pomysłodawcą i twórcą pierwszego na rynku kasoterminala, łączącego funkcje urządzenia fiskalnego i terminala płatniczego. W 2019 roku przychody spółki wyniosły 2,7 mln zł.