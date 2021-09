Office Depot napędza zmiany dzięki SAS Customer Intelligence 360

W przeszłości marketing detaliczny był miksem przesyłek pocztowych, e-maili i promocji w sklepie. Obecnie technologie cyfrowe umożliwiają sprzedawcom nawiązywanie kontaktu z klientami na niezliczone sposoby.

Jednak wraz z nowymi możliwościami pojawiają się dodatkowe trudności. Podczas gdy technologia ułatwiła marketerom wykorzystanie danych klientów do personalizacji kampanii, cyfryzacja handlu zmieniła sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcje z firmami. Kupujący są już przyzwyczajeni do szybkich, intuicyjnych i spersonalizowanych zakupów. Jeśli ich nie dostaną od jednego sprzedawcy, poszukają u innego.

Office Depot Europe z siedzibą w Holandii jest dostawcą rozwiązań dla miejsc pracy w całej Europie. Organizację tworzy 14 biur, obsługujących 30 krajów, także poprzez sieć partnerów biznesowych. Oprócz zmieniających się wymagań klientów detalista musi mierzyć się z rosnącą liczbą kampanii online i offline, funkcjonowaniem na rynkach posługujących się różnymi językami i walutami oraz pracą z rozproszonymi zespołami marketingowymi. Firma potrzebowała sposobu na konsolidację swoich działań.

W poszukiwaniu uproszczeń w architekturze IT

W przeszłości Office Depot Europe opierał się na marketingu push, wysyłając rocznie około 100 milionów listów do klientów indywidualnych i firm. Widząc zmianę rynku w kierunku personalizacji, firma starała się koncentrować na marketingu w oparciu o analizę dotychczasowych zachowań zakupowych zamawiających oraz ich indywidualne upodobania.

- Zastanawialiśmy się, jak ustrukturyzować nasze dane, udostępnić je szerzej i wykorzystać do celów marketingowych — mówi Sandy Kirchhoff, starszy kierownik ds. planowania marketingowego i marketingu klientów w Office Depot Europe.

Jednak dotychczasowa architektura IT firmy sprawiła, że zmiany na poziomie przedsiębiorstwa nie należały do najłatwiejszych. System opierał się na rozwiązań punktowych, które nie były w pełni zintegrowane, a przez to także wymagające w utrzymaniu. Firma szukała lepszego sposobu zarządzania danymi, które przełoży się również na poprawę obsługi klienta.

Rozpoczęto poszukiwania kompleksowej platformy marketingowej – takiej, która zapewniłaby spójność, skalowalność i przejrzystość, aby pomóc marketerom planować i zarządzać działaniami we wszystkich regionach i kanałach oraz szybciej reagować na zmiany. W tym celu Office Depot Europe zwrócił się do SAS, wieloletniego partnera w zakresie analityki.

Organizacja oparta na danych