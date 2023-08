One2tribe z co-workingiem dla e-commerce

Spółka technologiczna One2tribe wystartowała ponadto z przestrzenią co-workingową w jednym z krajów Europy Zachodniej, a także negocjuje kontrakty z firmami z branży paliwowej, kosmetycznej oraz e-commerce.

- Już po trzech miesiącach od opublikowania strategii zrealizowaliśmy strategiczne cele, które założyliśmy sobie w tym okresie. Z celów rozwojowych najważniejszym punktem była integracja LLM z platformą Tribeware i stworzenie niezależnego narzędzia, które zamierzamy komercjalizować w tym roku. Z operacyjnych, możemy wyróżnić szerokie zastosowanie AI w konsultingu, a cele sprzedażowe stanowi kampania na rynkach zagranicznych (głównie rynek niemiecki oraz kraje skandynawskie) - informuje Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA. - W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się na utworzenie przestrzeni co-workingowej w Factory Berlin, która nam da ekspozycję na rynek w Niemczech, a w kolejnych etapach planujemy stworzyć niewielki zespół lokalny. Na pewno pomoże to One2tribe zaznaczyć tam swoją obecność i być bliżej klientów z tego rynku - dodaje.

One2tribe w znacznym stopniu opiera swoją strategię na dynamicznie rosnącym rynku oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia. Dzięki rozwojowi tych elementów spółka chce zwiększyć dynamikę ekspansji międzynarodowej. W maju 2023 r. uruchomiła wspólnie z zewnętrznym partnerem kanał Global Outbound, który wygenerował ponad 30 nowych kontaktów z potencjalnymi klientami, z których kilkunastu jest procesach ofertowania.

Spółka równocześnie intensywnie pracuje nad pozyskiwaniem klientów na polskim rynku. Wcześniej One2tribe informowała o rozszerzeniu współpracy z IKEA, a aktualnie jest na etapie zaawansowanych rozmów o kontraktach z firmami m.in. z branży paliwowej, kosmetycznej i e-commerce.

Zwiększenie przychodów z licencji produktu z zagranicy, wykorzystanie narzędzi AI w każdym procesie w firmie oraz nowe kierunki rozwoju platformy Tribeware to główne elementy strategii ogłoszonej przez One2tribe w kwietniu tego roku. Jednym z jej punktów było zaimplementowanie wizji „All AI Company”, dzięki której wdrożenia są wspierane przez sztuczną inteligencję w firmie. Oznaczało to m.in. automatyczne tworzenie zadań i scenariuszy dla pracowników (użytkowników systemu) za pomocą technologii takich, jak popularne duże modele językowe (LLM – Large Language Model). Integracja LLM zaowocowała osobnym narzędziem do tworzenia materiałów edukacyjnych za pomocą AI.

One2tribe jeszcze w tym roku planuje wprowadzić na rynek narzędzie o roboczej nazwie AI Content Assistant – narzędzie wspierające trenerów, edukatorów i menadżerów w przygotowywaniu treści szkoleniowych. Pozwoli ono, na podstawie dokumentów firmowych (pliki, szkolenia, wiedza pochodząca od pracowników) na przygotowywanie materiałów takich, jak: streszczenia, quizy, testy czy inne materiały szkoleniowe.

- Prace integracyjne pozwoliły na uzyskanie szerszych możliwości narzędzia, np. w działaniach marketingowych. Wersja Beta jest w fazie testów z naszymi klientami i wyniki są niezwykle obiecujące. Już po pierwszych testach zauważyliśmy taką potrzebę u globalnych klientów i potencjał komercjalizacji na konkretnych rynkach. - mówi Wojciech Ozimek, wiceprezes zarządu One2tribe SA. - Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, chcemy cyklicznie rozliczać się z realizacji zadań, aby nasi inwestorzy posiadali aktualną wiedzę o stanie faktycznym - dodaje.

One2tribe oferuje narzędzia do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników, wykorzystując dane i algorytmy, a także rozwiązania psychologii behawioralnej. Głównym produktem firmy jest platforma Tribeware, która łączy w sobie funkcje planowania i przydzielania zadań, pracownikom i kontrolowanie ich realizacji oraz system e-commerce do dystrybucji nagród. Z aplikacji o cechach systemu motywacyjnego korzysta obecnie ponad 80 tys. użytkowników na 7 rynkach (Polska i kraje arabskie). Są to głównie firmy z branży sprzedaży detalicznej (retail), farmaceutycznej oraz finansowej. Wśród największych klientów można wyróżnić takie marki jak Lidl, IKEA, Sanofi, Bayer, Play czy Vision Express.

